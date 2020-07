Das Corona-Virus hat nicht nur den Alltag beeinflusst, sondern auch das sportliche Geschehen. So wurden zahlreiche Saisons vorzeitig beendet. Doch nun wirkt sich die Pandemie ebenfalls auf die neuen Spielzeiten aus. So auch beim Fußball. Weil es in den jeweiligen Spielklassen nur Aufsteiger und keine Absteiger gibt, ist die Anzahl der Teams gestiegen. Diesbezüglich hat sich der NFV-Bezirk-Hannover in einer Videokonferenz mit zahlreichen Vereinen beratschlagt, wie eine Lösung für die Spielzeit 2020/21 aussehen könnte. Das Ergebnis: Zwei Landesliga-Staffeln statt bisher einer, zehn anstelle der gewohnten vier Bezirksligen. In dieser Formation wollen die Verantwortlichen des Fußballbezirks Hannover nach der abgebrochenen Saison in die neue Serie starten.

Als Starttermin für den ersten Spieltag peilen sie den 5. September an, die letzten Partien der Saison sollen dann im Juni 2021 ausgetragen werden. Dies teilte der Bezirks-Spielausschuss-Vorsitzende Thorsten Schuschel am Sonntag den insgesamt 92 Teilnehmern in einer Videokonferenz, die meisten von ihnen aus den betroffenen Vereinen, die auf Bezirksebene kicken, mit. „Das bedeutet 19 anstatt der bisher 16 Landesligisten und 80 Bezirksligisten – 16 mehr als sonst“, erläuterte der Bezirksvorsitzende August-Wilhelm Winsmann in seiner Begrüßung. Schuschel stellte die Variante vor, die der Ausschuss zuvor in verschiedenen Sitzungen und Telefonkonferenzen mit den Kreisspielausschuss-Vorsitzenden und ausgewählten Bezirks-Clubs erarbeitet hatte. Die Landesliga soll sich demnach in eine Nord- und eine Südstaffel aufteilen. Welche davon nun neun und welche zehn Teams umfasst, klärt sich voraussichtlich am kommenden Wochenende, wenn der Bezirksspielausschuss die Staffeleinteilung vornehmen und die Ausschreibung überarbeiten will.

In den Bezirksligen, die auch am 5. September starten sollen, ist dagegen eine größere Änderung geplant, die es vorher auch so noch nie gab. In zehn Achterstaffeln soll zunächst eine Doppelrunde, also eine Hin- und Rückserie, gespielt werden. Die Einteilung dafür folgt ebenfalls am kommenden Wochenende. Für den Landkreis Diepholz könnte dies aber eine reine Diepholzer Bezirksliga sowie eine weitere mit Konkurrenten aus den Kreisen Diepholz, Nienburg und Schaumburg bedeuten. „Das wäre doch sehr interessant, es wären viele Derbys und spannende Spiele dabei“, betont Torben Budelmann, Trainer des Bezirksligisten SV Heiligenfelde. „Und gegen die Konkurrenz aus dem Landkreis haben wir in der vergangenen Saison ganz gut ausgesehen“, scherzt er.

Playoff-Runde geplant

Für dieses Pensum hat der Spielausschuss zwei Wochenspieltage vorgesehen, sodass die Vorrunde zum Start der Winterpause am 29. November beendet wäre. Alle zehn Staffelsieger und die Tabellenzweiten qualifizieren sich für die Meisterrunde (von 18. März bis 6. Juni in zwei Staffeln mit je zehn Teams), die Dritten bis Achten kämpfen in der einfachen Abstiegsrunde (ebenfalls ab 18. März ohne Rückspiel) in sechs Staffeln um den Klassenverbleib. Aus denen müssen die Siebt- bis Zehntplatzierten runter in die Kreisliga. „Ich denke, dass ist eine gute Lösung. Wir wollen alle endlich wieder kicken und aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten muss es eben Änderungen geben“, meint Budelmann. „Eine normale Saison könnten wir alleine von den Terminen her auch gar nicht durchziehen. Das würde den Rahmen sprengen. Daher können wir mit der Option ganz gut leben. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Saisonstart jetzt nicht mehr verschiebt. Denn darauf arbeiten wir jetzt schließlich hin.“

Trotzdem hofft der Übungsleiter weiterhin, dass es bis zum möglichen Saisonstart noch einige Änderungen geben wird. Denn aufgrund der neuen Regelung dürfen zurzeit nur vier Spieler auf der Bank Platz nehmen. „Die hat man sowieso nicht immer zur Verfügung“, scherzt Budelmann. Doch: „Es wäre dann doch schon schön, wenn auch die Ersatzbank etwas voller wäre. Aber jetzt müssen wir erst einmal damit leben und sind froh, dass wir überhaupt Freundschaftsspiele bestreiten dürfen.“ Der erste Test der Grün-Weißen findet am Freitag, 19.30 Uhr, am heimischen Platz gegen den Regionalligisten FC Oberneuland statt. „Ich habe jetzt elf Testspiele organisiert. Das heißt, dass wir bis zum Saisonstart mehr spielen als trainieren werden. Das kommt den Jungs bestimmt auch entgegen“, so Budelmann.

Auch Lutz Schröder, Trainer des TSV Okel, wird am Freitag zum ersten Mal mit seiner Mannschaft wieder auf den Platz gehen, um gegen eine andere Mannschaft zu spielen. Dann geht es gegen den Blumenthaler SV. „Wir wollen einfach wieder kicken“, betont er. „Unter den Rahmenbedingungen ist das eine gute Variante. Auch wenn wir nur die Optionen mit den 30 Spieltagen kennen. Und einer normalen Tabelle am Ende der Saison.“ Nur mit dem frühen Zeitpunkt des möglichen Saisonstarts hätte er nicht gerechnet. „Ich dachte wir würden später starten. So wie die Regionalliga, die erst Anfang Oktober wieder beginnt. Deswegen war ich schon etwas überrascht.“

Auch der Bezirkspokal läuft in der neuen Serie deutlich anders. „Unser Plan sieht vor, diesen Wettbewerb erst nach der Winterpause und dann im Kleinen durchzuführen“, erklärte Schuschel. Demnach qualifizieren sich die zehn Staffelsieger der Bezirksliga-Vorrunden und die jeweils drei Besten der zwei Landesligen für den Cup, dessen Achtelfinale am Gründonnerstag, 1. April, steigt. Bereits für Ostermontag, 5. April, stehen die Viertelfinals an, die Halbfinals am Freitag vor Pfingsten (21. Mai). Das Endspiel steht für den 26. Juni im Termininplan. Schuschel bedauerte, dass einige der in der nun abgebrochenen Serie doch noch ermittelten Kreispokalsieger nicht am Bezirkspokal teilnehmen dürfen, „aber wir wollten den Wettbewerb wenigstens teilweise anbieten, um einigen Vereinen zu ermöglichen, sich als Sieger für den Verbandspokal zu qualifizieren.“