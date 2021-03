Najib Gabriel Garuba (weißes Trikot) und seine Teamkollegen vom JFV Weyhe-Stuhr dürfen wieder trainieren - aber nur teilweise. (Michael Braunschädel)

Für die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr ist die schier endlose fußballfreie Zeit zunächst einmal überstanden. Endlich darf das Team wieder rauf auf den Platz und „richtiges“ Fußballtraining absolvieren. Wobei für die C-Junioren als Doppeljahrgang eine Sondersituation eintritt: „Da wir ein paar Jungs dabeihaben, die bereits 15 Jahre alt sind, müssen diese tatsächlich noch verzichten. Sie sind nicht von den ersten Lockerungsschritten betroffen. Während 80 Prozent des Teams schon wieder dem Ball hinterherjagen, müssen wir drei bis vier Jungs noch mit Einzeltraining beschäftigen. Das ist keine leichte Situation“, klärt JFV-Trainer Turan Büyükata auf, der sich dadurch in einem Zweispalt befindet. „Die Jungs, die zuschauen müssen, können einem echt leidtun. Insgesamt freuen wir uns aber natürlich, dass wir endlich wieder gemeinsam raus dürfen. Die Jungs haben einfach Bock aufs Kicken. Wir lassen sie daher überwiegend frei spielen. Wahnsinn, was da schon in den ersten Einheiten für ein Tempo drin ist, man merkt, dass sie es einfach vermisst haben.“

Turan Büyükata war in den vergangenen Monaten wie viele seiner Trainerkollegen damit beschäftigt, seine Schützlinge mit Alternativprogrammen durch die lange Zeit des Lockdowns zu bringen. „Das wird sich nicht groß zu anderen Teams unterscheiden. Viel mehr außer Kraft- und Konditionstraining war nicht möglich. Wir haben versucht, das Ganze durch verschiedene Challenges motivierend zu gestalten und haben immer auch einen Sieger gekürt. Im Februar haben wir dann aber mal kurzzeitig pausiert, um die Jungs durchpusten zu lassen“, verdeutlicht der Übungsleiter. Nun aber arbeitet er mit seinem Team auf eine mögliche Saisonfortsetzung hin. Der Spielplan der C-Junioren-Regionalliga sieht derzeit tatsächlich einen Re-Start ab Anfang April vor. Demnach wäre der JFV Weyhe-Stuhr sowohl am Ostersamstag als auch am Ostermontag im Einsatz. „Ja, so ist es aktuell noch geplant, aber wirklich daran glauben kann ich nicht. Vor allem kann es dann nicht wirklich fair ablaufen. Wir haben ja zumindest das Glück, dass wir nahezu mit dem kompletten Team trainieren können. Für die Hamburger Mannschaften beispielsweise ist dies derzeit weiterhin nicht möglich. Und was machen wir dann alle mit den 15-jährigen? Da würden die Kader der Mannschaften zu den Spielen ja teilweise ganz andere Gesichter erhalten“, kann sich Turan Büyükata nur schwer mit dem Gedanken anfreunden, dass es unter den derzeitig geltenden Voraussetzungen tatsächlich wieder losgeht.

Sollte es dann aber doch so kommen, sieht er seine Mannschaft weiterhin in der Rolle des keinesfalls chancenlosen Underdogs. Bisher absolvierten die JFV-Talente vier Punktspiele. Zwar reichte es nur zum Auftakt gegen den VfB Lübeck zu einem Punktgewinn, aber mit den Leistungen seiner Schützlinge war Büyükata in allen Spielen einverstanden. „Der Einsatz der Jungs war immer absolut passend. Sie haben sich nie hängen lassen. So war zum Beispiel auch beim 0:2 gegen Werder für uns mehr drin. Und auch die Trainer von St. Pauli haben uns für unseren leidenschaftlichen Einsatz gelobt. Ich denke, in den folgenden Spielen, die dann ja alle abgesagt wurden, hätten wir uns dann auch mit Punkten belohnt.“

Klassenerhalt ist machbar

Er sieht seine Mannschaft daher durchaus in der Lage, das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. „Klar ist das eine schwierige Aufgabe. Aber für uns spricht die Entwicklung. Wir haben zwar nur einen recht kleinen Kader, aber da hängt sich jeder voll rein und wir erkennen, wie sie Schritt für Schritt vorankommen“, lobt der JFV-Coach den Teamgeist und die Fortschritte der Truppe und hebt beispielhaft zwei Spieler heraus: „Mit unserem Linksverteidiger Tom Ganter und Tom Liedtke, der sich im Tor mit Targe Petersohn abwechselt, haben wir zwei Jungs dabei, die sich als jüngerer Jahrgang schon extrem gut behaupten. Sie machen es wirklich ausgezeichnet.“

Auch wenn Turan Büyükata eine Saisonfortsetzung kritisch sieht, hofft er für seine Jungs natürlich, dass sie noch wieder die Gelegenheit bekommen, in der Regionalliga auf Punktejagd zu gehen. „Für sie ist es gerade natürlich extrem bitter. Ihnen wird im Prinzip ein komplettes Entwicklungsjahr genommen. Trotzdem muss man realistisch betrachtet eigentlich irgendwann entscheiden, die Saison abzubrechen", sagt der Übungsleiter und fügt hinzu: "Fangen wir jetzt wieder an, kommt es doch automatisch zur Wettbewerbsverzerrung. In der Regionalliga sind Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern vertreten. Alle mit unterschiedlichen Corona-Regularien. Wie will man das alles sauber unter einen Hut bekommen?" Genau deswegen wünscht sich Turan Büyükata zeitnah eine klare Entscheidung. "Bis die nicht gefallen ist, werden wir weiter ordentlich trainieren – hoffentlich dann bald auch wieder mit allen Teammitgliedern zusammen."