Berlin. Die Bühne war eine noch größere als gewohnt: Die Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen im Freien waren eingebettet in „Die Finals 2019“. Inmitten dieses Feuerwerks, für das zehn deutsche Sportverbände in der gesamten Hauptstadt verantwortlich zeichneten, wollten sie auch Tim Schröder und Lars Meyer vom Schützenverein Bassum von 1848 beweisen. Ihre Arena war das Maifeld, nur ein paar Meter vom Olympiastadion entfernt. Dort fanden die Qualifikationswettbewerbe der deutschen Bogen-Elite statt. Ziel war der olympische Platz: Wer diesen erreichte, der war dabei, wenn es um Gold, Silber und Bronze ging.

Wie groß dieses kleine Olympia bereits war, das erfuhren Meyer (Recurve Schüler A) und Schröder (Recurve Jugend) erst so richtig auf dem Maifeld. Dort waren 90 Scheiben aufgebaut. „Ein Feld in einer Größe, die selbst international erfahrene Bogensportler und Kampfrichter unruhig machte“, wie Gerd Schwettmann von der Bassumer Bogensparte berichtete. Frei machen von den Eindrücken dieser bombastischen Anlage konnten sich Meyer und Schröder nicht, auch wenn Trainerin Gabriele Schwettmann ihr Bestes gab, um ihre Schützlinge auf den Punkt topfit zu machen. Allerdings stellte sich das als ein schwieriges Unterfangen heraus, denn wegen eines Unwetters musste der Start in die Qualifikationsrunde um eine Stunde verschoben werden.

Doch es wurde noch komplizierter: Die Anreise beschrieb Schwettmann als nervenaufreibend. Der zugewiesene Parkplatz sei vollkommen überlastet gewesen, der viertelstündige Fußmarsch mit voller Bogenausrüstung sei auch kein Zuckerschlecken gewesen. Die Ruhe, um in den Turnierrhythmus zu kommen, fehlte. Von der einen Seite dröhnten die Ansagen aus dem Olympiastadion herüber, von der anderen die Vorbereitungen eines Konzerts auf der Waldbühne. Sich abzuschotten, um sich zu fokussieren, war da gar nicht so einfach. Und so recht wollte das weder Schröder noch Meyer gelingen. Am Ende konnten beide nicht an die Leistungen der vergangenen Meisterschaften anknüpfen. Schröder, der auf 60 Meter entfernte Scheiben schoss, kam auf insgesamt 579 Ringe. Die bedeuteten am Ende der Qualifikationsrunde den 33. Rang. Damit verpasste er das Achtelfinale. Für Meyer, dessen Ziele 40 Meter entfernt waren, standen unter dem Strich 504 Ringe zu Buche, mit denen er den 49. Platz belegte. Auch er war kein Kandidat für die K.o.-Runde. Wenig zerknirscht, dafür wie gewohnt umso optimistischer blickten die Bassumer nach ihrer Rückkehr in die sportliche Zukunft: „Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft! Tim und Lars genießen nun ihre Restferien, die Trainerin macht Urlaub und dann geht es mit neuem Mut in die Sportsaison 2020, die ja bereits im Oktober mit den Hallenmeisterschaften beginnt“, so Schwettmann abschließend.