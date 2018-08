Schnupperte als einziger Barrier an einem Sieg: Bendix Schröder. (Kako)

Barrien. Zum Saisonabschluss in der Landesliga hat es für die Tennis-Herren des Barrier TC die erwartete Niederlage gegeben: Auf eigener Anlage unterlagen sie dem Meister TV Sparta Nordhorn mit 2:4. Weil sich parallel dazu die zuvor punktgleichen Konkurrenten SC SW Cuxhaven und Oldenburger TeV III mit einem Unentschieden trennten, fielen die Barrier in der Abschlusstabelle noch vom zweiten auf den vierten Platz zurück.

„Mit diesem Rang sind wir aber ganz zufrieden. Der Klassenerhalt hatte für uns die höchste Priorität und den hatten wir schnell in trockenen Tüchern“, betonte Barriens Mannschaftsführer Tarek Erlewein. Da die Übermannschaft aus Nordhorn ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga unter Dach und Fach hatte, ging es in dieser finalen Saisonpartie für beide Teams um nichts mehr. Daher verzichteten die Gastgeber auf den Einsatz ihres Spitzenspielers Oleksander Kyrychenko, der zuvor alle seine Einzel und Doppel für sich entschieden hatte. Aber auch die Nordhorner setzten ihre spielstarken Niederländer nicht ein. Dank ihres großen Kaders konnten sie dennoch eine Mannschaft aufbieten, die keine Zweifel am Sieg aufkommen ließ. An der Spitzenposition bekam es Florian Dill mit Loris Günther, Nummer 565 der deutschen Herrenrangliste, zu tun. Er hielt gut mit, musste sich am Ende aber deutlich geschlagen geben.

Auch Tarek Erlewein, der gegen den routinierten Bruder von Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld antrat, stand schnell auf verlorenem Posten. An Position vier kam Stefan Schubert, sonst Stammspieler der zweiten Herrenmannschaft, zum Einsatz. Er kassierte ebenfalls eine deutliche Niederlage.

Einzig Bendix Schröder konnte an Position drei an seinem Erfolg schnuppern. Gegen Kai Rieke, der nur eine Leistungsklasse besser notiert ist als der Barrier, drehte er nach verlorenem Tiebreak auf und setzte sich im zweiten Satz mit 6:2 durch. Im Matchtiebreak spielte der 27 Jahre ältere Nordhorner dann seine ganze Erfahrung aus. Nach einem 4:0-Zwischenstand verzichteten die Gäste auf die Austragung der Doppel, sodass die Barrier zwei Punkte geschenkt bekamen.

Für die Youngster Erlewein und Schröder war die Saison in der Landesliga sehr wichtig, sie konnten Spielpraxis auf gutem Niveau sammeln. Im Winter werden sie noch mehr gefordert werden, denn dann startet das Herrenteam in der Oberliga. „Dann werden wieder Tobias Kuhlmann, Till Heilshorn und Florian Hartje die Stützen der Mannschaft sein. Tarek und ich werden uns bei den Einsätzen abwechseln“, blickt Schröder voraus.