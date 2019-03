Rieke Sparkuhl (rechts) und die Weyherinnen wehrten sich gegen Buntentor nach Kräften. (Thorin Mentrup)

Weyhe. Die erwartete Klatsche ist den Fußballerinnen des SC Weyhe bei der 0:4 (0:2)-Niederlage gegen den ehemaligen Regionalligisten ATS Buntentor im Topspiel der Frauen-Verbandsliga Bremen erspart geblieben. „Uns war es wichtig, dass es keine klare Angelegenheit wird. Das ist uns auch gelungen“, zeigte sich SCW-Coach Torsten Döpke trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner und Danny Lumpes Mannschaft.

Zwar hätten die Gäste aus Buntentor mehr Spielanteile gehabt, überaus dominant seien sie aber nicht gewesen. „Mit einem 4-4-2 standen wir durchaus kompakt und haben es dem ATS nicht leicht gemacht“, berichtete Döpke. Im Umschaltspiel der Gastgeberinnen haperte es allerdings etwas. „Wir hatten zu viele und schnelle Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, sodass wir nur wenige Möglichkeiten nach vorne hatten“, bedauerte der Coach des SCW.

Für das erste Tor der Gäste sorgte Sina Obiedzinski. In der 22. Minute traf sie mit einem Flachschuss zum 1:0. Nur zehn Minuten später witterte Sabrina Lian Langejürgen ihre Chance und sorgte für das 2:0 (32.). Das Team um Döpke und Lumpe hielt nach Wiederanpfiff zwar gut dagegen, doch die Tore von Aline Stenzel (52.) und Karla Kedenburg (75.) konnte es nicht verhindern. Am kommenden Wochenende treffen beide Mannschaften im Pokal noch einmal aufeinander: „Dann wird es darauf ankommen, wie beide Mannschaften besetzt sind. Aus diesem Spiel konnten wir auf jeden Fall wichtige Erkenntnisse ziehen. Wir werden einfach schauen, was passiert“, sagte Torsten Döpke.

SC Weyhe - ATS Buntentor 0:4 (0:2)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Sparkuhl, Frank, Nonnast, Caliskan, Heinemann, Manns, Evers, Hellmuth (35. Mohren), Lehmann

Tore: 0:1 Sina Obiedzinski (22.), 0:2 Sabrina Lian Langejürgen (32.), 0:3 Aline Stenzel (52.), 0:4 Karla Kedenburg (75.) NKN