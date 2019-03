Jonas Knüppel zählte bei den A-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr in der Hinserie zu den Leistungsträgern. (Thorin Mentrup)

Weyhe/Stuhr. Jeweils im Mittelfeld der Bremer Fußball-Verbandsligen sind die A- und die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr nach der Winterrunde gelandet. Während die C-Jugendlichen auf Rang sieben einliefen, reichte es für die A-Junioren zum elften Platz. Dennoch gelang beiden Teams der Klassenerhalt, anders als den ebenfalls in der Verbandsliga agierenden B-Junioren, die als Drittletzter den Gang in die Bezirksliga antreten mussten.

Zum Auftakt der Sommerrunde bekommen es die von Rainer Dismer trainierten A-Junioren am Sonntag (Anpfiff: 17 Uhr) daheim mit Aufsteiger TuS Schwachhausen zu tun. Doch als Favorit sieht Dismer sein Team keineswegs. „Der SC Borgfeld II und eben Schwachhausen sind starke Aufsteiger aus der Landesliga. Dadurch wird der Abstiegskampf wesentlich spannender. Ich glaube, dass am Ende ein etabliertes Team zu den Absteigern gehören wird. Ab Rang vier der Winterrunden-Endplatzierung kann es eigentlich jeden treffen. Wir gehören auf jeden Fall auch zum Kreis der gefährdeten Mannschaften. Es läuft auf Abstiegskampf hinaus“, glaubt Dismer, der mit dem Verlauf der Vorbereitung alles andere als zufrieden ist. „Wir hatten schon wesentlich bessere Vorbereitungen. Die Trainingseinheiten waren okay, doch richtig einspielen konnten wir uns nicht. Hinzu gesellte sich Verletzungspech“, schildert Dismer.

Ein Beispiel: Während einer Testpartie gegen den FC Union 60 sprang Linksverteidiger Simon Köthke die Kniescheibe heraus, nun muss er sich eventuell sogar einer Operation unterziehen. Die Partie wurde nach dem Vorfall in der 65. Minute abgebrochen. Köthke avancierte zum Pechvogel der Saison, bereits in der Hinrunde zog er sich einen Außenbandanriss zu und fiel längerfristig aus. Eine weitere Testbegegnung gegen die A-Junioren des TSV Bassum fiel aufgrund der kurzfristigen Absage der Lindenstädter ins Wasser. In weiteren Tests unterlag die Dismer-Elf der eigenen Erstherrenelf des TSV Weyhe-Lahausen mit 1:4, die eigenen B-Junioren wurden mit 2:0 bezwungen. Sebastian Mohmeyer und Marvin Bade verpassten verletzungsbedingt ebenfalls Teile der Vorbereitung. Schmerzlich vermisst Dismer, der das Duell gegen Schwachhausen als Standortbestimmung sieht, Torjäger Daud Ali, der aufgrund einer Schambeinentzündung vermutlich noch länger pausieren muss.

C-Junioren beginnen beim Aufsteiger

Nur eine kurze Auszeit gönnten sich die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr, die am Sonnabend beim Aufsteiger JFV Bremerhaven II in die Sommerrunde der Verbandsliga starten (Anpfiff: 14.45 Uhr). „Wir haben nur zwei Wochen Weihnachtsurlaub gemacht und haben den gesamten Winter draußen trainiert“, berichtet Coach René Rabe. Auch unter dem Hallendach präsentierten sich die JFV-Kicker – und das mit Erfolg. So gewann der Verbandsligist Turniere in Heidkrug, Edewecht und Oldenburg. Ab Januar wurde dann auch auf dem Feld getestet. Die Spvgg Billstedt Horn wurde mit 4:1 bezwungen, ebenso die 1. B-Jugend des TSV Heiligenrode (9:3). Eine Niederlage kassierte die Elf gegen Kickers Emden (0:3).

„In den letzten drei Testspielen zeigten wir dann starke Leistungen“, kommentiert Rabe. Dabei besiegte der JFV den VfL Oldenburg (7:0), den 1. FC Nordenham (5:1) und die U16 der JSG Heidenau (5:0). Mit einem Besuch im Krankenhaus munterte das Team den an einem Kreuzbandriss laborierenden Mitspieler Sermed Özdemir auf. „Ich hoffe, dass er schnell wieder fit wird“, wünscht sich Rabe. Azad Barasi und Jonas Schreck verließen den JFV, mit Ömer Aslan, der von der JSG Stuhr-Seckenhausen kam, stieß ein Neuer zum Kader hinzu. „Unsere Zielsetzung ist eine bessere Platzierung als in der Winterrunde. Von Platz drei bis zehn ist eigentlich alles möglich“, weiß Rabe.