Kurze Berührung mit dem Unterarm statt Handschlag: Begrüßung im Zeichen des Coronavirus. (Thorin Mentrup)

Sie winken noch einmal in Richtung Tribüne, danken den rund 30 Zuschauern für ihre Unterstützung. Dieselbe Geste wie nach jedem Heimspiel der Landesklasse-Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen. Alles wie immer also? Keinesfalls. Denn es ist ein Abschied auf ungewisse Zeit. Mindestens aber bis einschließlich 19. April. Bis zu diesem Datum hat der Handballverband Niedersachsen wegen des Coronavirus den Spielbetrieb ausgesetzt. „Jetzt, wo das Spiel vorbei ist, ist das schon komisch“, sagt Henrik Brinkmann, Torwart der HSG Bruchhausen-Vilsen, nach dem 26:37 (16:20) gegen die SG Achim/Baden III, dem vorerst letzten Punktspiel – nicht nur in der Landesklasse, sondern in ganz Niedersachsen.

Am Donnerstag informierte der Landesverband seine Mitglieder darüber, dass ab dem 13. März der Ball ruht. Einige noch für denselben Abend angesetzte Partien fallen aus, in Vilsen aber läuft das Sportlerleben weiter. Alltag in Ausnahmezeiten. „Die Situation ist momentan schwer greifbar, weil ich zum Glück im direkten Umfeld noch keinen Betroffenen habe“, sagt HSG-Trainer Gerd Anton zur Corona-Krise. Seine Mannschaft macht sich warm, dazu schallt „Given up“ von Linkin Park aus den Lautsprechern. „Tell me what the fuck ist wrong with me“, grölt Chester Bennington. „Sag mir, was zum Teufel ist los mit mir?“ Das passt irgendwie zur Situation rund ums Coronavirus, das den Sport mehr und mehr lahmlegt. Alles ist, alles wird anders sein in den kommenden Wochen. Was zum Teufel ist da bloß passiert?

Wirklich viel ist von Virus-Angst in Vilsen nicht zu spüren, selbst die Zuschauer sitzen überwiegend dicht an dicht. Die Mannschaft hat auch nichts anders gemacht in den vergangenen Tagen. „Wir haben ganz normal trainiert und gespielt“, verrät Anton. Trotzdem unternehme der Verband den richtigen Schritt, findet er. „Alles hat sich so rasant entwickelt. Da muss man reagieren. Das Virus wird auch im April nicht weg sein, aber vielleicht ist die Verbreitung dann eingedämmt“, sagt der Trainer, ehe er mit seiner Mannschaft in der Kabine verschwindet. Die Gäste folgen kurz darauf, Interimscoach Martin Schirmacher verteilt noch ein paar Schulterklopfer an seine bunte Mischung aus gestandenen Akteuren und A-Jugendlichen. Berührungen wie diese stärken den Teamgeist, symbolisieren Zusammenhalt, machen Mut. Sie sind elementar im Mannschaftssport. So recht passt das nicht zu all den Empfehlungen von Virologen, wie man sich dieser Tage schützen sollte.

Ohnehin ist die Hygiene-Etikette beim Handball schwer zu befolgen, wenn das Spiel denn auch wie Handball aussehen soll. Immerhin begrüßen sich die Spieler nicht per Handschlag, sondern berühren sich kurz mit den Unterarmen. Danach geht es in den Kreis, eine Hand auf die des Mitspielers, die andere auf die Schulter, dicht an dicht, Motivationsschreie auf beiden Seiten. Das ist Teil des Sports, genau wie der intensive Körperkontakt. Zimperlich sind beide Teams nicht, wie auch, wenn auf der einen Seite Hünen wie Marc-Sebastian Klitzke oder Moris Bolte und auf der anderen Cord Katz und Stefan Goldberg aufeinandertreffen. „Darüber denkt man im Spiel nicht nach. Man will vernünftig spielen. Sonst hätten wir nicht herzukommen brauchen“, sagt Schirmacher, der im Vorfeld vergeblich versuchte, eine Information zu bekommen, ob tatsächlich gespielt wird. „Eine Absage hätte uns nicht gewundert. Aber da wir niemanden erreicht haben, sind wir natürlich hierher gefahren.“ Ein großes Thema sei das Virus innerhalb des Teams nicht gewesen, „obwohl uns der Zeitpunkt der Absetzung durch den Verband schon überrascht hat“, wie Schirmacher zugibt. Die Wucht, mit der das Virus auch auf die Sportwelt übergegriffen hat, sei vor wenigen Tagen nicht abzusehen gewesen.

Für die SG zahlt sich die Anreise sportlich aus. Schon in der ersten Hälfte ist Achim/Baden deutlich besser im Spiel, setzt sich früh ab (5:10, 15.). Vilsen steigert sich etwas, kommt jedoch nie so richtig heran, ärgert sich vor allem über die Leistung der Unparteiischen Andreas Giebert und Frank Höger. Vieles, was beide gepfiffen hätten, habe er nicht nachvollziehen können, sagt Gerd Anton nach dem Spiel. Er sieht kurz vor dem Ende ebenso Rot wie Moris Bolte (54.). Dass Achim/Badens Bester, Jeldrik Buhrdorf, Jorn Bolte im Gesicht traf, brachte das Fass zum Überlaufen. Bei Vilsen ist viel Frust dabei, auf der anderen Seite setzt sich Achim/Baden stetig ab. „Wir hatten Spaß. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, weil die Mischung Jugend und Erfahrung stimmte“, sagt Schirmacher. Er und sein Team können die Heimfahrt genießen. „Wenn es schon endet, dann mit so einem Sieg“, sagt der Coach. Fast pflichtbewusst fügt er hinzu: „Aber wir hoffen natürlich, dass es im April weitergeht.“ Ob er daran glaube? „Schwer zu sagen. Jeden Tag sieht die Situation anders aus.“

Die Vilser haben ihr Ziel, einen Aufstiegsplatz zu übernehmen, dagegen nicht erreicht. „Wir hatten eigentlich einen Lauf. Aber heute hat es nicht gepasst“, sagt Brinkmann kopfschüttelnd. Kurz zuvor hat er mit allen Spielern, egal ob auf Heim- oder Gästeseite, noch einmal abgeklatscht. Da siegte Sport- über Hygieneetikette. Es war ein auf Wiedersehen mit einem stummen Zusatz: Wann auch immer genau das sein wird.