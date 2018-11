Freute sich mit seinen Teamkollegen über sein frühes Tor: Dennis Offermann (Mitte). (Thorin Mentrup)

Dennis Offermann schwante nichts Gutes: „Morgen wird mir alles wehtun“, grinste er etwas gequält. Ein paar Schrammen waren bereits zu sehen, das linke Knie war etwas aufgeschürft nach einer unsanften Landung auf Kunstrasen und Granulat. Doch das störte den 38-Jährigen eher weniger. Die größeren Schmerzen, das war ihm am Freitagabend klar, würden erst noch kommen. Als Fluch der guten Tat sozusagen. Denn spielen wollte der Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV gegen den KSV Vatan Sport eigentlich nicht. Doch dann stand er doch auf dem Platz. Zu groß waren die personellen Probleme des Meisters, auf dessen Bank neben Ersatztorhüter Ralph Müller mit Artur Ostrowski, Bilal Abou-Zaher und Mariusz Laskowski drei Akteure aus der zweiten BSV-Mannschaft aus der 2. Kreisklasse saßen. Also spielte Offermann. Und wie: Beim 3:0-Sieg seines Teams war er an allen drei Toren beteiligt.

Offermann ordnete sich – wenig überraschend – ganz vorn in der Spitze ein. Er machte sich nichts vor: Für die Sprints über den ganzen Platz reicht es nicht mehr. „Ich bin nicht mehr der Jüngste und auch nicht mehr der Fitteste“, analysierte er seinen körperlichen Zustand nach der Partie mit einer gewissen Ehrlichkeit, aber auch einer Portion Understatement. Denn er machte aus dem Zentrum heraus seine Wege, lief Vatans Verteidiger an und schloss einige Lücken. Der Antritt ist nicht mehr so explosiv wie früher, dafür ist die Cleverness größer als bei den meisten anderen Spielern. Das teilt sich Offermann, der sich nach dem Spiel beim gesamten Team dafür bedankte, „dass ihr mich mit durchgezogen habt“, genauso mit Werder Bremens Claudio Pizarro wie die Trikotnummer vier. Und genau wie der Peruaner lieferte auch er einen Mehrwert für seine Mannschaft.

Der stürmende Trainer führte sich mit einem Foul auf Höhe der Mittellinie ein. Doch der als Heißsporn geltende Offermann, der schon beim 7:3 gegen den SC Borgfeld eine halbe Stunde lang zum Einsatz gekommen war, blieb ruhig und kam ohne Gelbe Karte aus. Kurz darauf konnten sich die Zuschauer ein Grinsen nicht verkneifen: Ausgerechnet Offermann hatte gerade das 1:0 erzielt. „Das glaubt dir kein Mensch“, entfuhr es Brinkums verletztem Kapitän Jannik Bender.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Offermann, der lange an der Schwelle zum Profi stand und mit dem SC Paderborn einst im DFB-Pokal spielte, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. „Ich weiß noch, wo ich stehen muss“, lachte er nach dem Spiel. Er spekulierte darauf, dass Ronald Pepas den Ball nach Saimir Dikollaris Schuss nicht richtig festhalten würde, und bewies damit das Näschen eines Torjägers. Eines weniger umtriebigen als früher zwar, aber immer noch eines guten. Es war das erste Pflichtspieltor Offermanns für Brinkum seit dem 10. November 2013. Damals hatte er gegen den 1. FC Burg doppelt getroffen. 1839 Tage später durfte er noch einmal ein Tor im BSV-Trikot feiern. Am wenigsten überrascht war wohl Manager Jörg Bender: „Wir alle wissen, wie gut Dennis Fußball spielen kann. Wir haben das im Training schon oft gesehen.“

Nach dem Führungstor waren Abschlusssituationen für die Brinkumer und damit auch für Offermann selten. Trotzdem konnte der 38-Jährige helfen. Er machte einige Bälle fest, zog Fouls und verschaffte seiner Mannschaft Zeit zum Verschnaufen, legte darüber hinaus einige Male klug ab. In der Anfangsphase spitzelte er seinem Gegenspieler das Spielgerät weg und leitete einen Konter ein. Mit dem Ball am Fuß ließ Offermann den einen oder anderen Gegenspieler aussteigen. So setzte er sich vor seinem Pass auf Joshua Brandhoff, der kurz darauf den Elfmeter vor dem 3:0 herausholte, stark durch. Kurz zuvor hatte er auch beim zweiten Treffer eine gute Übersicht bewiesen und Saimir Dikollari bedient.

Doch der 38-Jährige blieb auch seiner Trainerrolle treu. Er war ein Lautsprecher, schnappte sich bei einer Unterbrechung etwa Bastian Helms, um neue Anweisungen zu geben, rüttelte seine Kollegen aber auch mal wach. Alles hörte auf Offermanns Kommando, auch wenn es nicht wie gewohnt von der Seitenlinie kam.

Genau das störte die Brinkumer an einem ansonsten gelungenen Abend. „Ein Trainer sollte eigentlich nicht spielen“, sagte Offermann. Das fand auch Jörg Bender: „Grundsätzlich ist das nicht seine Aufgabe und auch nicht so angedacht.“ Der Einsatz des Trainers zeigte nur zu deutlich, wie groß der Handlungsbedarf beim Meister in der Winterpause ist. Er braucht dringend neue Kräfte. Gegen Vatan ging es mit der Rumpfelf gut, auch weil sich Offermann in den Dienst des Teams stellte. „Wenn ich helfen muss, mache ich das“, sagte er. Doch wie bewertete eigentlich der Trainer Offermann die Leistung des Spielers Offermann? Ausführlich antwortete er auf diese Frage nicht, sondern stellte lieber das Team in den Mittelpunkt, das allen Widerständen getrotzt habe. Letztlich reichte aber auch der eine Satz, den er grinsend sprach: „Ein Tor gemacht, zwei vorbereitet.“ Keine Frage: Da hatte auch der jüngere und schnellere Offermann schon schlechtere Fußballabende erlebt.