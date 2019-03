Thedinghausen. Kommen die Korbballerinnen des TuS Sudweyhe dem Ticket zur Deutschen Meisterschaft näher? Beim zweiten Playoff-/Playdown-Spieltag, den der TSV Thedinghausen an diesem Sonntag ab 10 Uhr ausrichtet, geht es im Kampf um die zwei noch offenen Startplätze bei der DM heiß her. Aktuell weisen die Sudweyherinnen 13 Minuszähler auf, vor ihnen stehen der TB Stöcken (neun Punkte) und der Oldenbroker TV (elf Punkte). „Der Sieg gegen Stöcken war enorm wichtig. Aber jetzt müssen wir nachlegen“, fordert TuS-Trainerin Andrea Bothmer.

Direkt ab 10 Uhr müssen ihre Schützlinge gegen den Oldenbroker TV antreten, gegen den sie das letzte Duell mit 7:4 gewonnen hatten. Anschließend wartet Spitzenreiter SG Findorff, der nach dem Lösen des DM-Tickets überraschend seine erste Sasionpleite kassierte (11:17 gegen Oldenbrok).

TSG kann alles klar machen

Bei den Play-Downs, den Spielen um den Klassenerhalt, können die Korbballerinnen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit einem Sieg über das punktlose Schlusslicht Thedinghausen alles klar machen. Das ist das Minimalziel. „Leider haben meine Mädels zu lange gebraucht, um in die Saison zu finden. Wir hatten Glück, dass es eine Mannschaft wie Thedinghausen gab“, atmet TSG-Trainerin Camilla Hahn auf. Ohne Korbfrau war der Tabellenletzte nicht wettbewerbsfähig. „In der nächsten Saison müssen wir früher unsere Leistungen abrufen, sonst wird es sehr eng“, befürchtet Hahn. Ausreden lasse sie jetzt nicht mehr gelten. „Wenn man in der Bundesliga spielen will, muss man das auch zeigen“, betont sie. So wie an den beiden letzten Spieltagen. „Da haben mir die Vorstellungen meines Teams gefallen. Das ist da, wo wir hinwollen“, wünscht sich die Trainerin.

Den Ausfall von Leistungsträgerin Jana Harms, die sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, hat das Team mit einigen talentierten A-Juniorinnen erst einmal kompensieren können. „Da wir so gut wie gerettet sind, können wir für die anstehenden Aufgaben ganz entspannt sein“, weiß Hahn. Das Gleiche gilt für den TSV Heiligenrode und den TSV Barrien, die sich ebenfalls mit guten Leistungen aus der Saison verabschieden wollen.