Sucht mit seiner Mannschaft noch den Erfolgsweg: Trainer Dennis Offermann (vorn). (Xxx)

Kevin Freistein schleppte sich nur noch Richtung Schlusspfiff. Gerade erst eingewechselt, musste er sich nach einem Sprint und einem Zweikampf behandeln lassen. Wechseln aber konnte der Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV knappe zehn Minuten vor dem Ende nicht mehr. Also kehrte Freistein auf den Platz zurück, den linken Fuß in der Folge weniger stark belastend. Der Mann für die rechte Bahn war sichtlich angeschlagen – und stand mit seinem humpelnden Laufstil in gewisser Weise sinnbildlich für den Jahresstart seines Teams, das noch nicht richtig in Tritt gekommen ist. Das 1:4 (1:1) beim Bremer SV war die dritte Niederlage im dritten Punktspiel 2019.

„Natürlich ist das nicht der Start, den wir uns vorgestellt hatten“, gab Trainer Dennis Offermann nach dem Schlusspfiff zu. Zurecht fügte er allerdings an, dass seine Mannschaft zuletzt gegen die beiden Ausnahmeteams Oberneuland und BSV verlor. „Dass man gegen diese beiden Mannschaften keine Punkte holt, damit muss man rechnen. Sie sind allen anderen Teams in dieser Saison voraus.“ Wie Oberneuland in der Vorwoche (ebenfalls 1:4 aus Brinkumer Sicht) habe auch der Bremer SV verdient gewonnen. Es folgte das große Aber: „Für uns war heute mehr möglich. Aber wir machen es uns selbst schwer.“ Diese beiden Sätze Offermanns trafen den Nagel vor den Augen von Brinkums Gönner Dieter Burdenski auf den Punkt. Auch wenn der Bremer SV wie erwartet mehr vom Spiel und auch die Mehrzahl der Möglichkeiten hatte, „haben wir doch immer wieder Nadelstiche gesetzt und unsere Offensivaktionen gehabt“, wie Offermann feststellte. Gleich zweimal scheiterte seine Elf am Aluminium, zunächst durch Tom-Cedrik Gronewolds Lattenkracher (18.), dann durch Marcel Dörgelohs Freistoß an den Innenpfosten (78.). Die Diskussion, wie das Spiel wohl gelaufen wäre, wenn Gronewold die zweite Chance der Gäste zur 2:1-Führung genutzt hätte, war letztlich müßig. Auch das doppelte Alu-Pech der Brinkumer war nach dem Schlusspfiff eine Randnotiz – wenn überhaupt.

Zu viele einfache Fehler

Vielmehr ging es darum, wie verhältnismäßig leicht es die Gäste dem Topteam bei den Gegentoren machte. Gleich dreimal wurde die Elf vom Brunnenweg nach Standards kalt erwischt. Das hatte selbst Ralf Voigt nicht erwartet: „Ich hätte eher damit gerechnet, dass wir über unser Tempo zu den Toren kommen“, zeigte sich der Trainer der Bremer durchaus überrascht. Dem 1:1 durch Marcel Lück ging ein simpler Einwurf voraus, durch den die Gäste die frühe Führung durch Saimir Dikollari allzu schnell hergaben. Das 2:1, Torschütze war Vafing Jabateh, und das 4:1 erneut durch Lück fielen jeweils nach Eckstößen auf den zweiten Pfosten, die die Brinkumer nicht gut verteidigten. „Das sind Gegentore, die so nicht passieren dürfen“, ärgerte sich Offermann und schloss dabei auch das 3:1 ein, das nur zwei Minuten nach der Bremer Führung fiel und seiner Elf endgültig den Schwung raubte. Nach einem Konter musste Dominic Krogemann nur noch einschieben.

Zu schnell habe sein Team die Ruhe verloren, musste Offermann feststellen. Das war tödlich gegen eine Topmannschaft wie den Bremer SV, der diese Einladung, von denen er sonst wenige bekam, nicht ausschlug. Deshalb standen die Brinkumer mit leeren Händen da, obwohl sie – und das war das komische am Abend einer auf dem Papier deutlichen Niederlage – wie schon gegen den FC Oberneuland kein wirklich schlechtes Spiel gemacht hatten. Das hatten sie nur beim 3:4 zum Jahresauftakt in Habenhausen getan. Für einen Punktgewinn waren die Brinkumer aber auch nicht gut genug.

Kurzum: Die Niederlage, die dritte in Folge, war verdient. Für die Brinkumer ist das ein seltener Negativlauf: Zuletzt gab es das im Oktober 2016 mit Pleiten gegen den Blumenthaler SV (0:1), den VfL 07 Bremen (3:4) und den FC Oberneuland (0:2). Der angepeilte dritte Rang ist erst einmal in weite Ferne gerückt, eher geht es nun um die Qualifikation für das Hallen-Masters, für das sich die ersten Acht qualifizieren. Sicher ist für die kommenden, aber alles andere als angenehmen Aufgaben gegen die SG Aumund-Vegesack und SFL Bremerhaven: Punkte müssen her – damit es am Brunnenweg wieder rund läuft.