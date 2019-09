Mit ihm kam neuer Schwung in die lebhafte Partie: Sudweyhes Stephen Bohl (r.) markierte den 3:4-Anschlusstreffer. (Thorin Mentrup)

Sudweyhe. Es war ein kurzes Intermezzo für Markus Pieprzyk auf der Trainerbank des TuS Sudweyhe. Dafür aber ein sehr intensives, dass er so leicht nicht mehr vergessen wird. In einem unterhaltsamen Spiel gegen den SV Inter Komata Nienburg bog der TuS Sudweyhe einen 2:4-Rückstand noch in ein 5:5-Unentschieden um und schnupperte in den letzten Minuten sogar noch am Siegtreffer. „Wir haben unser Ziel erreicht und einen Punkt hier bei uns behalten“, freute sich Pieprzyk, der in Zukunft wieder als Zuschauer an der Seitenlinie stehen wird. Denn gleich nach dem Spiel wurde bekannt, dass ab Dienstag Sven Helms und Benjamin Jacobeit das Kommando beim Fußball-Bezirksligisten übernehmen werden.

Dann haben sie eine Menge Arbeit vor sich. Vor allem in Defensive offenbarten die Hausherren einige Lücken. So auch beim 0:1, als ein Akteur der Gäste nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Saad Haso mit Hilfe des Innenpfostens (11.). In der Anfangsphase war Komata am Drücker, weil der TuS viel zu nervös begann. „Das ist eben die Verunsicherung aus den vergangenen Wochen“, erklärte Pieprzyk. Diese legten die Gastgeber dann aber mit fortlaufender Zeit immer mehr ab und erarbeiteten sich langsam ein Chancenplus, was sofort belohnt wurde. Tobias Hall tankte sich über rechts durch und lupfte den Ball über den Torhüter hinweg in die Maschen (27.). Nur wenig Minuten später hatte Pieprzyk, der einige Meter an der Seitenlinie machte, wieder Grund zum Jubeln. Nach einer Ecke stand Jan-Ove Bäker, diesmal im Mittelfeld zuhause, am zweiten Pfosten komplett blank – 2:1 (33.). „Nach einer gewissen Zeit haben wir uns gut gefangen und sind dann auch verdient mit der Führung in die Kabine gegangen“, sagte der Interimscoach zur ersten Hälfte.

Drei Treffer in einer Hälfte sind schon kein schlechter Schnitt. Doch nach dem Seitenwechsel sollten die Zuschauer noch einiges geboten bekommen. Mit mehr Schwung und Elan kamen die Gäste aus der Kabine. Immer wieder versuchten die Nienburger, mit steilen Pässen auf die Flügel zum Erfolg zu kommen. Dieses Mittel sollte Früchte tragen. So zum Beispiel beim 2:2 durch Haso (52.). Vom TuS Sudweyhe war nur noch wenig zu sehen, weil der SV Inter Komata Nienburg dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Immer wieder hatten die Hausherren arge Probleme mit den präzisen Pässen in die Tiefe. So musste Keeper Mirko Meyer in der 58. Minuten herauskommen und klären, er traf aber nur den Gegenspieler. Den Strafstoß verwandelte diesmal Abdulkader Albarrak halbhoch zum 2:3. Und es kam sogar noch dicker: Nach Vorarbeit von Kevin Dalmann schob Merdal Boran zum 2:4 ein (66.). Doch von Resignation war auf Seiten der Sudweyher nichts zu sehen. Im Gegenteil: Mit Marvin Brüggemann und Stephen Bohl wechselte Pieprzyk zwei weitere Offensivakteure ein. Und sollte damit ein goldenes Händchen beweisen.

Zunächst leistete Brüggemann die Vorarbeit für Bohl, der nach einer Flanke von rechts nur noch den Fuß hinhalten musste (76.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später legte Bohl für Brüggemann vor, der nach einer Hereingabe den Ball ins Tor stocherte (78.). Plötzlich war die Partie völlig offen, weil beide Defensivreihen offen wie ein Scheunentor waren. Eigentlich war nun der TuS drauf und dran, zum zweiten Mal in diesem Spiel in Führung zu gehen. Doch in der Drangphase spielte Komata einen Konter blitzsauber aus. Haso steckte diesmal für Dalmann durch, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zum 4:5 vollendete (83.). Von Außen kamen in Folge immer wieder die Anfeuerungen durch Pieprzyk. „Glaubt weiter an euch“, rief er immer wieder herein. Seine Schützlinge taten es. Nach einem Freistoß von Gianluca Causo köpfte Jendrick Meissner zum 5:5-Endstand ein (88.).

„Das war ein geiler Kampf, eine geile Moral und Leidenschaft!“, lobte Pieprzyk nach dem Schlusspfiff seine Jungs. „Wir haben gekämpft wie verrückt und uns daher den Punkt auch redlich verdient.“ Es waren seine letzten Worte an seine Schützlinge, denn ab Dienstag übernimmt dann das neue Trainerduo. „Sie waren von Beginn an unsere Wunschkandidaten. Von daher sind wir froh, dass wir uns jetzt so schnell einigen konnten“, so Herrenkoordinator Peter Woller über das neue Trainergespann.