Das Spektakel am Silbersee geht in die 26. Auflage. (Christiane Golenia)

Stuhr. Wer jetzt noch dabei sein möchte, muss schnell sein. Denn nur noch bis Donnerstagabend um 18 Uhr ist es möglich, für den 26. swb-Silbersee-Triathlon einen der wenigen Reststartplätze zu ergattern. Die Wettervorhersagen versprechen bestes Triathlonwetter, und das Organisationsteam der Tri-Wölfe vom LC Hansa Stuhr hat alle Vorbereitungen getroffen, damit die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder ein Erfolg wird. „Alles ist soweit hergerichtet, um den 1000 Startern und den zahlreichen Zuschauern wieder einen unvergesslichen Tag auf dem Event-Gelände am Silbersee zu bereiten,“ verspricht Organisationsleiter Jan Neubauer.

Wie in den Vorjahren werden am Vormittag die Rennen über die Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, zehn Kilometer Laufen) gestartet. Die Rennen sind ausgebucht. Bereits in den ersten beiden Startgruppen, die ab neun Uhr in den Silbersee geschickt werden, wird es durch die Regionalliga-Mannschaften Topzeiten geben. Ab 9.06 Uhr folgen die Einzelstarter und die Landesligateams, darunter auch das Team der Tri-Wölfe. Ab 13.30 Uhr sind die Startgruppen der Volks- und Sprinttriathleten unterwegs über die Strecken 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad sowie einen finalen Lauf über fünf Kilometer. Hier stehen noch wenige Startplätze zur Verfügung, ebenso wie in den Staffelwettbewerben auf beiden Distanzen.

Auf der Olympischen Distanz wird Vorjahressieger Jesse Hinrichs (Oldenburg) versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Fehlen wird dagegen der vorjährige Regionalligasieger Konstantin Bachor. Der Wolfsburger lässt seine Profikarriere ausklingen. Vor allem wird man aber Philipp Fahrenholz auf dem Siegertreppchen vermissen. „Schweren Herzens muss der Silbersee-Triathlon in diesem Jahr ohne mich stattfinden“, erklärte der Ex-Stuhrer. „Ich werde beim Ironman Hamburg starten und hoffe dort auf eine Platzierung unter den Top 15 in einer Zeit deutlich unter neun Stunden.“

Bei jedem Silbersee-Triathlon war bislang Manfred Hinzmann (TCB Bremen) dabei, so auch in diesem Jahr. Mit seinen 80 Jahren ist der Stuhrer zugleich der älteste Teilnehmer. Dass er die Olympische Distanz bewältigen wird, steht für ihn, der 2004 auch die Ironman-WM auf Hawaii schon erfolgreich gefinisht hat, außer Frage: „Beim Schwimmen läuft es gut. Nur auf dem Rad muss ich aufpassen, dass ich die Cut-off-Zeit schaffe.“ Ob Hinzmann sowie alle übrigen Starter am Sonntag mit dem gerade für ungeübte Schwimmer recht hilfreichen Neoprenanzug schwimmen dürfen, vermag Neubauer noch nicht zu sagen: „Aktuell beträgt die Wassertemperatur gut 21 Grad. In Anbetracht der derzeitigen Temperaturen könnte es zu einem Neo-Verbot kommen.“

Alle Informationen zum 26. swb-Silbersee-Triathlon einschließlich der Möglichkeit zur Online-Anmeldung als Teilnehmer oder Helfer gibt es im Internet unter www.silbersee-triathlon.com.