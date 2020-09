Entschlossen trotzte Samira Heygster vom FTSV Jahn Brinkum ihren Adduktorenproblemen bei den Landesmeisterschaften. (Niklas Golitschek)

Hannover. Die Freiluft-Saison neigt sich allmählich dem Ende entgegen, die Leichtathleten aus dem Landkreis Diepholz haben am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Hannover jedoch noch einmal beachtliche Leistungen gezeigt und mehrere Ausrufezeichen gesetzt.

„Das war ein super, super Wochenende“, fasste Klaus Lange, Trainer des FTSV Jahn Brinkum, den Wettkampf für seine Schützlinge zusammen – das traf jedoch auf alle Nordkreis-Vereine zu. Neben Leon Michelmann mischte im Hochsprung auch Jason Lee Hoppe vom LC Hansa Stuhr mit, der sich mit 1,78 Metern hinter dem Landesmeister mit Bestleistung auf Platz zwei schraubte. „Das war eine sehr ordentliche Leistung“, bescheinigte Trainer Klaus Dürkop dem großen Talent eine gute Leistung. Selbst die 1,81 Meter habe Hoppe schon um rund fünf Zentimeter übersprungen, die Latte jedoch mit den Füßen touchiert. Mit besserer Technik und Einstellung sehe er noch viel Luft nach oben, ist das Ende der Fahnenstange für Hoppe noch nicht erreicht.

Voß versöhnlich

Ebenfalls besänftigt verließ auch Speerwerfer Jannick Voß das Erika-Fisch-Stadion. Die 59,78 Meter im letzten Versuch ließen sein Potenzial durchschimmern. „Jetzt noch drei Würfe, dann wären die 60 Meter gekommen“, sagte er und lächelte. Es sei besser als noch eine Woche zuvor bei den Deutschen Meisterschaften in Heilbronn gewesen, doch fehle nach wie vor die Routine mit dem Wurfgerät. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich die Kraft nicht umsetzen konnte und am Speer vorbeiwerfe“, beschrieb er. Doch mit dieser Leistung könne er am kommenden Wochenende mit einem guten Gefühl zu den U20-Landesmeisterschaften nach Oldenburg fahren.

Eine ähnliche Bilanz zog Brinkums Coach Lange für W15-Sprinterin Samira Heygster. „Sie wollte einen Wimpel, den hat sie“, sagte er. 41,77 Sekunden über 300 Meter bedeuteten mit neuer Bestleistung und vier Zehnteln Vorsprung den Titel – trotz Adduktorenproblemen. Die machten sich vor allem in den drei Läufen über 100 Meter bemerkbar, bei denen sie im Finale nach 12,86 Sekunden als Vierte die Ziellinie überquerte. Fee Marie Leiko (W14, 800m, 2:37,45 min) und Ben Schüttenberg (M14, 800m 2:26,41), beide Teamkollegen von Heygster, legten Leistungssteigerungen von je rund sieben Sekunden hin. „Das zeigt: Die Vorbereitung war genau richtig“, sagte Lange und richtete auch ein Lob an seinen Co-Trainer Markus Schrader. Die ebenfalls von Lange trainierte Lena Isabel Gurka (W14) vom TuS Varrel verbesserte sich im Hochsprung um drei Zentimeter auf 1,48 Meter. Auch sie machte also einen Schritt nach vorn.

Zu viel wollte dagegen Aaron Purschwitz (M15). Mit den sechs Metern beim Weitsprung im Visier habe er zu viel nachgedacht und zwar mit 5,87 Meter eine persönliche Bestleistung sowie Silber, jedoch nicht das erhoffte Ziel geschafft. Dafür sicherte sich der Athlet des TSV Asendorf ebenfalls mit neuer Bestmarke und 11,78 Metern den Titel im Dreisprung. Finja Kottmann (W15) verbesserte sich im Speerwurf um 99 Zentimeter auf 33,27 Meter.