Cooler Jubel nach einem tollen Treffer: Nordwohldes Matheis Heikoop nach seinem Tor zum 4:0. (Thorin Mentrup)

Nordwohlde. Es war die kollektive Erleichterung, die Spieler, Verantwortliche und Anhänger des TVE Nordwohlde ergriff nach dem ersten Saisonsieg in der Kreisliga. Es war deutlich zu spüren: Von allen, die es mit dem TVE hielten, fiel eine Menge ab mit dem 5:0 (2:0)-Sieg über den TuS Varrel. Nordwohlde hat die Rote Laterne abgegeben – und zwar an den Gast, der personell auf dem Zahnfleisch ging und ganz offenbar an den Rückschlägen der vergangenen Wochen zu knabbern hatte. Die Gastgeber sprangen dagegen über den Strich, auch wenn das nach dem sechsten Spieltag noch nicht viel zu sagen hat.

Gut fühlte es sich natürlich dennoch an für den TVE und seine beiden Interimscoaches Torben Reiners und Oliver Iburg. „Der Sieg ist einfach wichtig für die Jungs. Sie haben sich nie hängen lassen in den letzten Wochen und haben sich jetzt endlich dafür belohnt“, atmete Iburg auf. Auch Reiners lobte die hohe Trainingsbeteiligung trotz der Ergebnismisere. „Das zeigt ja, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt. Heute war vieles wieder da, was zuletzt gefehlt hat, zum Beispiel das Coaching auf dem Platz“, registrierte er zufrieden.

Was das Duo ebenfalls feststellte: Die Mannschaft wollte den Sieg unbedingt. Ein Beispiel dafür war Felix Kattau. Der Angreifer, gerade erst wieder richtig fit, ging direkt in der ersten Minute zu Boden, hielt sich die Schulter. „Die ist wohl kaputt“, ahnte er nach dem Spiel Böses. Dennoch biss er auf die Zähne, kam nach kurzer Behandlungspause zurück auf den Platz und markierte nach zwei zuvor ausgelassenen Gelegenheiten – einmal stand nur der Pfosten im Weg – das so wichtige 1:0 für die Platzherren. „Ich wollte unbedingt helfen“, sagte der Torschütze, der seine Schulter nicht mehr voll belastete und zur Pause entkräftet in der Kabine blieb. Zuvor aber hatte er noch das 2:0 bejubeln dürfen, das Pascal Matz per Strafstoß markierte (36.). Nordwohlde hätte nach dem ersten Durchgang weitaus höher führen müssen, ging mit seinen Möglichkeiten allerdings sehr fahrlässig um. Pech war allerdings auch dabei, so etwa bei Bastian Ohlendiecks Lattentreffer (39.).

TuS enttäuscht auf ganzer Linie

Was kam eigentlich von Varrel? Schließlich war der Aufsteiger im Kellerduell ebenfalls unter Zugzwang. Allerdings blieb er äußerst blass. Nahezu nichts gelang den Gästen, die defensiv zu langsam waren und meist schon im Aufbau das Spielgerät wieder verloren. „Wir sind ein bisschen sprachlos“, suchte Co-Trainer Yosha Nicol vergeblich nach Erklärungen. Die Zahl der Ausfälle geht Richtung zweistellig. Doch das allein konnte es nicht sein. „Wir hatten uns viel vorgenommen, aber haben fast nichts davon umgesetzt.“

Nordwohlde hatte unerwartet leichtes Spiel und stieß auch nach dem Seitenwechsel kaum auf Gegenwehr. Der für Kattau in die Partie gekommene Yannik Wojciechowski (51.), Matheis Heikoop mit feinem Lupfer nach tollem Solo (57.) und Lukas Schlötcke (60.) schraubten das Ergebnis mühelos in die Höhe. Dazu fiel auch Jonas Schuster auf dem Platz nur ein Satz ein: „Heute geht ja alles.“ Das war ein befreiendes Gefühl für die Nordwohlder, die jede Menge Selbstvertrauen tanken konnten, ohne sich dafür allzu sehr strecken zu müssen. Die Gäste ließen sich hängen, glaubten nicht mehr an sich und machten teilweise haarsträubende Fehler. Nordwohlde reichten manchmal schlichte lange Bälle, um zu Großchancen zu kommen. Auf Varreler Seite brachte eigentlich nur ein Akteur Kreisliga-Niveau auf den Platz, und das war Keeper Andreas Schwarze, der einige Male herausragend parierte. „Ohne ihn wäre es noch schlimmer geworden“, wusste Nicol. Er muss nun gemeinsam mit Kolja Schnackenberg Aufbauarbeit leisten. Der TuS ist Letzter. Das mag nach dem sechsten Spieltag wahrlich noch nicht viel zu sagen haben, doch in dieser Form ist diese Platzierung ein deutlicher Fingerzeig.