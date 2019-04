Auf diese Saisonpremiere hätte der TVE Nordwohlde sicherlich gern verzichtet: Zum ersten Mal hat der Aufsteiger in der Fußball-Kreisliga zwei Spiele in Serie verloren. Dem SV Friesen Lembruch musste sich die Mannschaft von Trainer Martin Werner mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.

Der Coach machte die Niederlage an einem Problem fest, das sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte: „Wir erarbeiten uns im Augenblick zu wenige Torchancen. Uns fehlt der Mut zum konsequenten Abschluss“, erklärte er. Spielerisch waren die Gastgeber stärker, machten daraus aber zu wenig. Dennoch legte der TVE vor: Daniel Schorling traf nach einer Vorarbeit von Hergen Bode zur Führung (31.). Zuvor hatte Nordwohlde schon die eine oder andere Gelegenheit ausgelassen – und damit Werners Einschätzung bestätigt. Umso schmerzhafter war der schnelle Ausgleich durch Stephan Schulze (38.). „Das 1:1 hat Lembruch stark gemacht“, erkannte Werner.

Im zweiten Durchgang sah der Coach ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften selten zu guten Abschlüssen kamen. Eine Ecke führte zum 1:2: Andreas Haßelmeyer hatte im Anschluss an die Hereingabe wenig Mühe, aus kurzer Distanz zu vollstrecken (75.). Nordwohlde fand darauf keine Antwort mehr. Der TVE, dem mit Nils Wessel und Dennis Wagner zwei abschlussstarke Stürmer fehlten, war nicht so zielstrebig, wie er sich über weite Strecken der Saison gezeigt hatte. Stattdessen musste er nicht nur die Gelb-Rote Karte gegen Felix Kattau hinnehmen (83.), sondern in der Nachspielzeit auch noch die Entscheidung durch Schulzes zweiten Treffer akzeptieren.

Für die Nordwohlder geht es Schlag auf Schlag weiter: Am Sonntag empfangen sie die TSG Osterholz-Gödestorf, Dienstag folgt das Duell beim TSV Ristedt.

Weitere Informationen

TVE Nordwohlde - SV Friesen Lembruch 1:3 (1:1)

TVE Nordwohlde: Brockhoff – Köster, Hagedorn, Riesche (62. Schuster), D. Schorling, Kattau, Bilek (88. J. Schorling), Heikoop, Ohlendieck (68. Brunner), Matz, Bode

Tore: 1:0 Daniel Schorling (31.), 1:1 Stephan Schulze (38.), 1:2 Andreas Haßelmeyer (75.), 1:3 Stephan Schulze (90.+3)

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Nordwohldes Felix Kattau (83.) THR