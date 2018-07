Nordwohldes Arne Schumacher (l.) setzt sich gegen Twistringens Christoph Harms durch. (Thorin Mentrup)

Bramstedt. Der TVE Nordwohlde hat am letzten Tag des Sündermann-Cups in Bramstedt für eine Überraschung gesorgt und sich mit einem 1:0 (1:0)-Sieg über den eine Klasse höher spielenden Bezirksligisten SC Twistringen Rang drei gesichert. Das goldene Tor erzielte Timo Waldeck in der 20. Minute.

In einer chancenarmen Partie war der Nordwohlder Sieg nicht unverdient, denn der TVE hatte die besseren Gelegenheiten. Allein Dennis Wagner scheiterte nach der Pause zweimal aus guter Position. Trainer Martin Werner freute sich vor allem darüber, wie wenig seine Mannschaft zuließ: "Wir haben es defensiv gut gemacht. Twistringen hat nicht die richtigen Lösungen gefunden." SCT-Coach Walter Brinkmann zog ein ähnliches Fazit: "Wir haben nicht so schlecht Fußball gespielt, aber uns hat vor dem Tor die Entschlossenheit gefehlt. Der letzte Pass ist nicht angekommen." Brinkmann musste auf etliche Deichbrand-Besucher seines Teams verzichten, wollte das aber nicht als Ausrede gelten lassen. "Wir hatten einige gestandene Spieler auf dem Feld und hätten besser spielen müssen. Aber wir haben noch einiges zu tun."