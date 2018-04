Houssam Hassoun (am Ball) und der TSV Ristedt konnten dem TVE Nordwohlde nicht über 90 Minuten die Stirn bieten. (Jonas Kako)

Ristedt. Für den TSV Ristedt ist der Aufstieg in die Fußball-Kreisliga vorerst kein Thema mehr. Nach der 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Tabellenführer TVE Nordwohlde beträgt der Rückstand auf einen Aufstiegsplatz sieben Punkte bei einem Spiel mehr.

„Mit unserer ersten Elf können wir Nordwohlde und St. Hülfe-Heede schlagen“, erinnerte TSV-Trainer Bernd Schebitz an die Hinspielsiege. Allerdings waren die Ristedter dieses Mal von Personalproblemen gebeutelt und konnten dem Spitzenreiter deshalb nicht über 90 Minuten die Stirn bieten. Pascal Matz’ Treffer zur Gästeführung in der 37. Minute wusste Dennis Perthel nach zwei Minuten noch auszugleichen, sodass es mit einem Unentschieden in die Kabine ging. „Überraschend“, fand TVE-Coach Martin Werner, sah er doch ein Chancenplus bei seiner Elf, sprach jedoch zunächst von einem ausgeglichenen Duell.

Im zweiten Durchgang gingen den Hausherren allmählich die Kräfte aus, während die Nordwohlder den Druck erhöhten. „Ich habe erwartet, dass Ristedt mehr tut und die Offensive stärkt. Das ist aber nicht geschehen“, merkte Werner an. Sascha Otten wurde zwar in den Angriff beordert, konnte die stabile Nordwohlder Defensive allerdings auch nicht aushebeln. „Je länger gespielt wurde, desto überlegener waren wir“, analysierte Werner. Noch einmal Pascal Matz per Handelfmeter (57.) sowie in der Schlussphase Dennis Wagner (82.) und Lukas Hagedorn machten den Endstand perfekt (87.). Nach dem 3:1 war dann auch die Spannung raus. „Nach dem Elfmetertor ist Nordwohlde einen Tick stärker geworden und hat an sich geglaubt“, urteilte Bernd Schebitz. Auch in der Breite sei der TVE besser besetzt gewesen.

Für den TVE Nordwohlde bedeutete dieser Sieg den 18. in Serie, die bislang letzte Pflichtspiel-Niederlage hatten die Nordwohlder beim 2:3 im Hinspiel gegen eben jenen TSV Ristedt kassiert. Mit nun 60 Punkten auf dem Konto ist der Aufstieg mittlerweile das erklärte Ziel des Tabellenführers. „Wir wissen, dass wir noch Arbeit vor uns haben. Es müsste aber schon viel gegen uns laufen, dass wir das nicht hinkriegen“, gab sich Martin Werner zuversichtlich. Vor den Nachholspielen über die Ostertage sei er noch zurückhaltender gewesen, mittlerweile sehe er das Team aber „mit einem Bein in der Kreisliga“.

Für den Schlussspurt sei die Mannschaft auch nicht auf die Schützenhilfe anderer angewiesen, freute sich der Übungsleiter über eine gute Ausgangslage. Mit vier Siegen in den kommenden acht Partien sollte der Aufstieg eingetütet werden können. „Die Mannschaft nimmt die Aufgaben ernst und tritt selbstbewusst auf“, bekräftigte Werner und hob zudem die hohe Trainingsbeteiligung hervor.

Um den Aufstieg wird der TSV Ristedt wohl nicht mehr mitmischen. Bernd Schebitz zeigte sich mit dem bisherigen Saisonverlauf und dem fünften Tabellenplatz dennoch zufrieden. Außerdem sehe er noch das Potenzial für die Plätze drei bis vier. Was Schebitz jedoch stört, sind die vielen Nachholpartien in den kommenden Wochen. Hier wünsche er sich etwas mehr Entzerrung. „Ich frage mich, ob wir Vollprofis sind. Das geht eigentlich gar nicht; ich empfinde das als unverschämt“, kritisierte er. Im April muss sein Team dreimal unter der Woche ran. In der schönsten Sommerzeit wiederum werde gar kein Fußball gespielt. „Das ärgert mich.“ Mit 19 Partien haben die Ristedter aktuell drei Partien weniger absolviert als Tabellenführer Nordwohlde.