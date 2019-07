Jubel in Weiß und Schwarz: Der TVE Nordwohlde hat den TSV Bassum aus dem Pokal geworfen. Hier herzt Marcel Köster (Nr. 3) den doppelten Torschützen Bastian Ohlendieck. (Thorin Mentrup)

Nordwohlde. Riesenjubel auf der einen, böses Erwachen auf der anderen Seite: Mit einer taktisch klugen und kämpferisch starken Leistung hat der Kreisligist TVE Nordwohlde den Bezirksligisten TSV Bassum aus dem Fußball-Bezirkspokal geworfen. Mit 3:2 (2:0) behielt die Mannschaft von Trainer Martin Werner die Oberhand und sorgte im Derby vor rund 220 Zuschauern für eine große, aber alles andere als unverdiente Überraschung.

Der Sieg der Nordwohlder ging vollkommen in Ordnung, darin waren sich alle einig. „Es hat alles gepasst“, freute sich Nordwohlde-Coach Werner, der einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Elf gesehen hatte. Auf der anderen Seite vermisste Trainer Torsten Klein Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, besonders im ersten Durchgang auch den Willen. „Eigentlich alles, was den Fußball ausmacht“, fasste er zusammen. Er spielte vor allem vor der Pause behäbig und pomadig, entwickelte kein Tempo und keine Ideen. Bassum hatte nur in ungefährlichen Räumen Ballbesitz. All das verwunderte, denn die Gäste boten keinesfalls eine B-Elf auf, sondern setzten auf ihre Stammkräfte. Die aber entwickelten nicht die richtige Einstellung zur Partie. „Das ist das, was mich viel mehr ärgert als die Niederlage“, konstatierte Klein. Eine knappe Woche vor dem Punktspielstart beim TuS Drakenburg war das doch arg dürftig. „Vielleicht war es aber auch ein Warnschuss zur rechten Zeit“, hoffte Co-Trainer Andreas Merdon.

Nordwohlde dagegen stand gut geordnet und traute sich auch offensiv einiges zu. „Unser Plan ist 70, 75 Minuten lang sehr gut aufgegangen. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir sind unserer Philosophie treu geblieben“, erklärte Werner stolz. Seine Mannschaft stürmte nicht wie wild nach vorn, doch sie verteidigte auch nicht mit Mann und Maus. Im Gegenteil: Sie erkannte recht schnell, dass etwas möglich war. „Wir waren von der ersten Minute an richtig gut im Spiel. Wir wussten, dass wir nur gewinnen können. Das hat es natürlich leichter gemacht. Wir mussten über den Kampf und den Teamgeist kommen, das hat sehr gut funktioniert“, freute sich auch Bastian Ohlendieck über das starke TVE-Kollektiv. Er selbst steuerte zwei Treffer zum Erfolg bei. Sein 1:0 nach Kombination über Felix Kattau und Yannik Wojciechowski war das erste Bezirkspokaltor der Nordwohlder seit dem Jahr 1999 (15.). Das hätte eigentlich schon Kattau markieren können, er blieb beim Versuch, Bassums Keeper Dominik Overmeyer zu umkurven, allerdings an eben jenem hängen (11.).

„Die Führung hat uns noch mehr Sicherheit gegeben. Wir hätten zur Pause sogar höher können als 2:0“, sah Werner, dass sein Team auch in der Folge das einzige war, das sich Gelegenheiten erspielte, und durch Kapitän Hergen Bode nach einem Zuspiel des Ex-Bassumers Marven Schwenke nachlegte (38.). Wäre Wojciechowskis Freistoß kurz zuvor nicht auf der Latte gelandet, dann hätte sich Bassum das Weiterkommen wohl schon zur Pause abschminken können. Richtige Hochkaräter ließ der TVE vor dem Seitenwechsel nicht zu. Ein Flachschuss Manka Maduns beschwor zwar Gefahr herauf, Marcel Kappermann war jedoch mit dem Fuß zur Stelle. Der Keeper hatte sich vor der Derby- und Pokalparty sicherlich auf mehr Arbeit eingestellt.

Die bekam er erst in der Schlussphase. Da hatte Ohlendieck bereits auf 3:0 erhöht, nachdem er Overmeyer lässig umkurvt hatte (69.). „Das war nicht schlecht gemacht“, lachte der Torschütze, der aber vor allem die Teamleistung lobte. „Wir haben den Schwung einfach mitgenommen und unser Spiel durchgezogen“, verriet er das Erfolgsgeheimnis. Auch Werner freute sich darüber, „dass die Jungs bis zum Schluss gefightet haben“. Das war auch nötig, denn die nach der Pause verbesserten Bassumer erwachten noch einmal und bauten nach dem Strafstoßtor Florian Fröhlichs (73.) noch einmal Druck auf. Als Max Werner ein Eigentor zum zweiten TSV-Treffer unterlief (78.), begann doch noch das große Nordwohlder Zittern. Sekunden vor Schluss kratzte Kappermann einen Freistoß Ole Scharfs aus dem Eck – der Reflex zum Sieg. „Einfach überragend“, brachte es Ohlendieck auf den Punkt. Dabei wäre das 3:3 doch auch eine typische Pokalgeschichte gewesen. „Aber wir hätten es auch nicht verdient gehabt“, zeigte Klein in der Niederlage Größe.