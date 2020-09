Matheis Heikoop (r.) war mit seinen beiden Toren Nordwohldes Matchwinner gegen Moritz Dreschers Lahauser. (Vasil Dinev)

Nordwohlde. Der TVE Nordwohlde scheint mit seiner Rolle als Underdog in der Kreisliga Diepholz Nord hervorragend zurechtzukommen. Nach aufopferungsvollem Kampf und resoluter Defensivarbeit bezwang das von Michael Wichmann ideal eingestellte Team den favorisierten TSV Weyhe-Lahausen mit 2:0 (0:0). Schon in der vergangenen Woche war der TVE nah dran am Punktgewinn gewesen, unterlag beim SV Mörsen-Scharrendorf knapp mit 1:2. Diesmal legten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit vor und ließen in der Folge kaum noch etwas anbrennen. „Wir haben heute den Willen gezeigt, vor allem kämpferisch eine starke Leistung geboten und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, kommentierte Michael Wichmann das Ergebnis. „Alles in allem sind die drei Punkte verdient, darauf können wir jetzt aufbauen.“

Lange Zeit sah die Begegnung eher nach einem flauen 0:0 aus. Nordwohlde setzte auf defensive Stabilität und nadelstichartige Angriffe. Weyhe-Lahausen übernahm mehr Ballbesitz, kombinierte ordentlich bis in Strafraumnähe, ließ dann jedoch die Konsequenz und Präzision beim letzten Pass vermissen. Zu den wenigen offensiven Höhepunkten gehörte eine Torchance in der achten Minute. Jan-Hendrik Soller tauchte plötzlich allein vor dem von Felix Eichhorn gehüteten Lahauser Kasten auf, zog aus zehn Metern mit dem linken Fuß ab, aber das Spielgerät rauschte knapp am linken Torpfosten vorbei.

Lahausen tut sich schwer

Die Gastgeber verbuchten etwas später sogar noch einen Pfostentreffer und hatten damit ebenso viele Tormöglichkeiten wie die Gäste, die aus ihrem klaren Ballbesitzvorteil ebenfalls nur zwei gefährliche Torschüsse herausholten. Christian Wiesner setzte sich zunächst gegen mehrere Gegenspieler durch, drang in den Strafraum ein und schob die Kugel um Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Kurz darauf verteidigten die Hausherren einen Eckball unzulänglich und Wiesner kam aus der Distanz zum Abschluss. TVE-Keeper Marcel Kappermann musste das Leder nach vorne prallen lassen, war dann aber beim Nachschuss von Moritz Drescher zur Stelle.

„Mit einer dieser Chancen müssen wir in Führung gehen“, bezeichnete TSV-Trainer Thorsten Eppler den Knackpunkt der Partie. „Uns war klar, dass die Mannschaft, die auf diesem kleinen Platz das 1:0 erzielt, das Ergebnis auch über die Zeit bringen kann. Das hat Nordwohlde nach dem Doppelschlag dann ja auch gut gemacht.“ Dieser Doppelschlag begann in der 64. Minute nach einem zu kurz verteidigten Eckball. Matheis Heikoop lief mit der Kugel durch und vollstreckte entschlossen zum 1:0. Unter dem Eindruck des Gegentores ließen sich die Gäste bald nach dem Anstoß den Ball abjagen, wieder nahm Matheis Heikoop Fahrt auf, drang mit drei Gegenspielern im Schlepptau in den Strafraum ein und gab Felix Eichhorn erneut das Nachsehen – 2:0 (65.).

„Gerade auf einem kleinen Platz tun wir uns gegen tief stehende, kämpferische Mannschaften schwer“, gab Thorsten Eppler zu, „allerdings hätten wir heute noch eine ganze Weile weiterspielen können, ohne dass wir ein Tor erzielt hätten.“ Lahausen versuchte alles, brachte frische Kräfte wie Jannis Behrendt aufs Feld, entfachte auch enormen Druck, ließ aber doch den ganz großen Zug zum Tor vermissen. Die letzten Sekunden mussten die Hausherren schließlich in Unterzahl überstehen. Linus Brunner (90.) durfte nach seinem zweiten taktischen Foul mit Gelb-Roter Karte vorzeitig unter die Dusche. Doch die verbleibende Spielzeit reichte dem TSV nicht mehr, um aus der Überzahl Kapital zu schlagen. Es blieb beim 2:0 und Thorsten Epplers Erkenntnis, dass in dieser ungewöhnlichen Spielzeit wohl jeder jeden schlagen könne.