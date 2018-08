Doppelpacker Nils Wessel trug entscheidend zum klaren Nordwohlder Sieg bei. (Jonas Kako)

Nordwohlde. Diesen Auftakt hätte sich Kreisliga-Aufsteiger TVE Nordwohlde wohl kaum schöner ausmalen können. Auf eigenem Platz schossen sie gegen den Lokalrivalen des TSV Bramstedt ein hohes 6:2 (5:0) heraus. Nach Toren von Felix Kattau (9.), Bastian Ohlendieck (23.), Daniel Schorling (45.+2) sowie einem Doppelpack von Nils Wessel (32., 39.) war das Nachbarschaftsderby bereits zur Pause entschieden. „Die Zuschauer haben vor allem vor der Pause ein schnelles und intensives Spiel gesehen, und das von beiden Mannschaften, das möchte ich betonen. Unsere Pausenführung war verdient, ist aber etwas zu hoch ausgefallen“, bemerkte TVE-Trainer Martin Werner.

Nach langjähriger Kreisligaabstinenz drückte sein Team von Beginn an aufs Tempo. Schon in der siebten Spielminute musste ein Bramstedter Verteidiger in höchster Not klären. Zwei Minuten später lag der Ball dann aber trotzdem im Netz. Daniel Schorling erlief einen mustergültigen Diagonalball und bediente Felix Kattau, der keine Mühe hatte, zum 1:0 zu vollenden. In der Folge probierte der TSV Bramstedt alles, um in die Partie zu finden. Die Gäste versteckten sich keinesfalls, fanden aber keine Mittel, um die gut organisierte Nordwohlder Defensive in Bedrängnis zu bringen. Die Platzherren hingegen erspielten sich weiterhin gute Gelegenheiten und nutzten diese gnadenlos aus. In Spielminute 23 nahm Bastian Ohlendieck einen Steilpass von Nils Wessel auf, umkurvte Torhüter Hendrik Neumann und schob zum 2:0 ein.

Anschließend ließ der TSV Bramstedt zumindest mal bei einigen Standardsituationen aufhorchen. Doch weitere Tore fielen nur auf der anderen Seite des Platzes. Per Doppelpack sorgte Nils Wessel bei sommerlichen Temperaturen wohl schon mehr als nur für eine Vorentscheidung. Zunächst profitierte Wessel beim 3:0 von einer Hereingabe durch Bastian Ohlendieck (32.), ehe er nur sieben Minuten später mit einem strammen Flachschuss gar das 4:0 erzielte. Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Daniel Schorling auf 5:0 (45.+2).

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts verhinderte TSV-Keeper Neumann mit einer starken Parade gegen Pascal Matz einen weiteren Gegentreffer. Immerhin gelang Daniel Zimmermann in der 58. Spielminute das Ehrentor zum 1:5, als er eine Unachtsamkeit des Gegners bestrafte. Anschließend waren es aber wieder die Platzherren, die gefährlich vor dem Bramstedter Tor auftauchten. Bastian Ohlendieck und Arne Schumacher verpassten jedoch gute Möglichkeiten. Gerade als sich beide Teams scheinbar auf das Ergebnis geeinigt hatten, schlug der TVE Nordwohlde doch noch einmal zu. Eine tolle Kombination über Pascal Matz und den eingewechselten Dennis Wagner schloss Felix Kattau mit dem 6:1 ab (77.). Der letzte Treffer der Partie war dann aber den Gästen vorbehalten. Nico Heyse verkürzte zum 2:6-Endstand (80.). „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr ganz so effektiv wie in den ersten 45 Minuten. Auch haben wir Bramstedt mehr Chancen gelassen. Insgesamt war es für uns aber natürlich ein toller Auftakt, den wir uns auch durch unsere hohe Qualität im Umschaltspiel verdient haben“, freute sich Martin Werner und ergänzte: „Ich habe mir gerade erzählen lassen, dass die nach 14-jähriger Kreisligaabwesenheit der erste Sieg war – eine schöne Sache für den Verein. So darf es natürlich gerne weiter gehen.“