Trainer Rainer Bindemann war stolz auf sein Team. (Mentrup)

Bremen. Fünfmal hatten sie es vergeblich versucht, viermal in der Liga und einmal im Testspiel verloren, nun aber haben die C-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr den SV Werder Bremen II bezwungen. „Endlich“, sagte Trainer Rainer Bindemann nach dem 3:2 (1:1)-Erfolg seines Teams in der Verbandsliga. Der Sieg schmeckte doppelt süß, weil mit dem JFV Bremen ein Team aus der Spitzengruppe patzte. Die Bindemann-Elf hat nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. „Jetzt wollen wir auch Meister werden“, legte der Coach die Zurückhaltung vor der Pflichtspielpause in den Herbstferien ab.

„Wir waren einfach mal dran“, spürte Bindemann schon vor der Partie, dass dieses Mal etwas gehen würde. So trat seine Elf dann auch auf: „Die Jungs wollten es wissen. Der Siegeswille war bei allen da.“ Das zeigte sich sehr früh, bereits in der zweiten Minute brachte Philip Leistner die Gäste in Front. Er bugsierte eine Ecke seines Cousins Niklas Mahlstedt schulbuchmäßig über die Linie. Allzu lange freuen konnten sich die Weyhe-Stuhrer allerdings nicht, ein Foulelfmeter brachte Werder zurück (14.).

Noch mehr Schwung nahm die intensive Begegnung nach dem Seitenwechsel auf. In der 47. Minute ging Weyhe-Stuhr erneut in Front, dieses Mal war der eingewechselte Thies Hafke der Torschütze, an dessen Schuss der Werder-Keeper noch dran war. Der Ball aber landete trotzdem im Tor. Doch die Bremer meldeten sich noch ein zweites Mal zurück: Nach einem Freistoß zögerte Keeper Felix Liebchen einen kleinen Moment zu lang – die Strafe folgte prompt (60.). „Danach war es ein offener Schlagabtausch. Es ging hin und her, beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen“, beschrieb Bindemann die spannende Schlussphase. Ein toller Treffer entschied die Partie: Nach einer Standardsituation kam Pascal Bugiel an den Ball und legte das Spielgerät auf Leistner zurück. Der fackelte nicht lang und zog mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Der Ball fand mit viel Effet den Weg ins Netz (66.) – und der JFV ließ sich dieses Mal den Vorsprung nicht mehr nehmen.