Ganz fokussiert: Jannick Voß beim Stabhochsprungwettbewerb bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Junioren in Rostock. Der Westersteder, der für den LC Hansa Stuhr startet, gewann Silber. (Ralf Görlitz)

Rostock/Stuhr/Westerstede. Er ist Anfang Juli 16 Jahre jung geworden und hat sich wenige Wochen später selbst beschenkt: Jannick Voß vom LC Hansa Stuhr hat bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Junioren in Rostock die Silbermedaille im Stabhochsprung in der U18-Konkurrenz gewonnen. Er verbesserte seine Bestleistung um 20 Zentimeter auf 4,60 Meter und teilte sich Rang zwei mit Ole Perske vom SC Potsdam. Nur aufgrund eines Fehlversuches mehr im Vergleich zu Joshua Fadire (TV Löhne-Bahnhof) verpasste er den ganz großen Coup.

Ein Riesenerfolg war der zweite Platz für den ehrgeizigen Voß – und zugleich die Fortsetzung eines äußerst erfolgreichen Jahres: Er darf sich bereits Landesmeister und Norddeutscher Meister der U18-Junioren nennen, nun kommt noch der Titel Deutscher Vizemeister hinzu. Bereits im vergangenen Jahr war er im Stabhochsprung Norddeutscher Meister und Dritter bei den Deutschen Meisterschaften geworden. Ganz von ungefähr kam der starke Auftritt in Rostock nicht für das Talent, das in Westerstede wohnt und seit 2017 beim LC Hansa Stuhr mit Lasse Pixberg und Elvio Kremming das Zehnkampf-Team bildet. Das Trio ist im vergangenen Jahr Deutscher Vizemeister der U16-Junioren geworden.

Voß’ Spezialdisziplin ist der Stabhochsprung. „Jannick ist ein Wettkampftyp“, weiß sein Vater Burkhard, dass sein Sohn die Nervenstärke für eine der großen Bühnen besitzt. Auf der Meldeliste wurde er mit 4,40 Metern auf dem achten Rang geführt, Ziel war nach guten Trainingsleistungen aber Rang drei. So selbstbewusst war Jannick Voß, obwohl die Bedingungen vor Ort bei mehr als 30 Grad sowie starkem und böigem Seitenwind alles andere als optimal waren. Bei der Einstiegshöhe von 4,15 Metern leistete sich der für Stuhr startende Westersteder einen Fehlversuch, meisterte dann aber 4,30 Meter direkt. Bei seiner Meldehöhe riss der 16-Jährige erneut, doch im zweiten Anlauf überquerte er sie.

Vor den Augen seines Vaters Burkhard und seines Trainers Dr. Martin Hillebrecht, Sportwissenschaftler an der Universität Oldenburg, der für die Meisterschaften seinen Urlaub in Dänemark unterbrach und morgens rund 500 Kilometer anreiste, legte Voß jetzt richtig los und überquerte 4,50 und 4,60 Meter jeweils direkt im ersten Versuch. Die Konkurrenten verabschiedeten sich derweil nach und nach aus dem Wettkampf. Nur noch Joshua Fadire und Ole Perske, der Anfang des Monats noch an den U18-Europameisterschaften in Ungarn teilgenommen hatte, sprangen auf demselben Niveau. Alle drei versuchten sich danach an 4,70 Metern, rissen aber allesamt dreimal. Höhengleich entschied die Anzahl der Fehlversuche über den Titel: Fadire hatte viermal gerissen, Voß und Perske jeweils fünfmal. Fadire jubelte, doch auch Perske und vor allem Voß konnten stolz sein, denn der LC-Hansa-Athlet gehört im Gegensatz zu seinen beiden großen Konkurrenten von Rostock noch zum jüngeren Jahrgang der U18-Junioren.

Für den Erfolg arbeitet Voß hart: Er trainiert fünf- bis sechsmal pro Woche, zwei- bis dreimal davon Stabhochsprung in Hillebrechts Trainingsgruppe in Oldenburg. Hillebrecht hat auch Friedelinde Petershofen in der Jugend trainiert. Sie ist vor einigen Jahren studienbedingt zum SC Potsdam gewechselt, nahm im vergangenen Jahr an der Weltmeisterschaft in London teil und wurde gerade Dritte bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg. Einmal in der Woche trainiert Jannick Voß zudem in Aurich bei Thomas Dresp Diskuswurf und Kugelstoßen. Für den Speerwurf wird auch mal Hans-Hermann Neblung aus Zeven herangezogen. Den Rest der Einheiten übernimmt sein Vater Burkhard.

Eine lange Pause ist Jannick Voß nicht vergönnt: In nicht einmal zwei Wochen will er sich mit Pixberg und Kremming für die Deutschen Meisterschaften (DM) im Zehnkampf in Wesel qualifizieren. „Ziel bei der DM Ende August ist dann die Wiederholung des Vorjahreserfolgs“, berichtet Burkhard Voß. Sollte die Qualifikation nicht gelingen, ist die Teilnahme an der U20-Landesmeisterschaft in Oldenburg im Stabhochsprung und im Speerwurf vorgesehen. Auch das Ziel für das kommende Jahr hat Jannick Voß schon ins Auge gefasst: Er will in den Bundeskader aufgenommen werden und internationale Wettkämpfe im Nationaltrikot betreiben.

Die anderen beiden Athleten des LC Hansa Stuhr konnten sich in Rostock keine Medaillen sichern: Lea Jerkovic hatte in ihrem dritten Start im 1500-Meter-Hindernislauf eine harte Konkurrenz, nicht vergleichbar mit einer Landesmeisterschaft oder einer Norddeutschen Meisterschaft. Sie wurde in 5:13,58 Minuten Zehnte.

Elvio Kremming half seine Erfahrung im 110-Meter-Hürdenlauf nicht: Er schied als Fünfter seines Vorlaufs in 15,29 Sekunden aus. Nach mehreren Fehlstarts war er verunsichert und verschlief den Start. Der Gegenwind tat sein Übriges.