Durchgetankt: Bassums Patrik Remmert lässt Heiligenfeldes Mirko Garlich stehen. (Thorin Mentrup)

Es war zäh, sehr zäh sogar. Das Fußball-Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Heiligenfelde und dem TSV Bassum nahm eine Stunde lang kaum Fahrt auf. Die Partie brauchte einen Wachmacher – und den lieferte Wilke Kluge. Sein Schuss aus mehr als 20 Metern genau in den rechten Winkel weckte alle Beteiligten auf und so entwickelte sich nach dem Traumtor doch noch eine zwar weiterhin spielerisch alles andere als berauschende, aber immerhin spannende Begegnung, an deren Ende die Lindenstädter über einen 2:1 (0:0)-Erfolg und das vierte ungeschlagene Punktspiel in diesem Jahr jubelten. Die Serie der Heiligenfelder, die zuvor ebenfalls dreimal nicht verloren hatten, endete dagegen.

„Eigentlich“, sagte Bassums Coach Torsten Klein und sprach damit aus, was wohl alle auf der Heiligenfelder Sportanlage gedacht hatten, „hatte ich damit gerechnet, dass ein Tor nach einer Standardsituation fällt.“ So ein Knaller, wie ihn Kluge in der 61. Minute abließ, wollte mit all seiner Präzision und Entschlossenheit nicht so recht zur Partie passen. Vor allem die Heiligenfelder brachten ihr Selbstvertrauen nicht auf den Platz. „Heute war so ein Tag, an dem es einfach nicht läuft. Das ist bitter, aber das muss man dann auch einfach mal so stehen lassen“, brachte Torben Budelmann die SVH-Gefühlslage auf den Punkt. Die Derby-Niederlage schmerzte natürlich. Auf der anderen Seite strahlten dagegen die Bassumer über einen dreckigen Sieg, der aber auch nicht ganz unverdient war, wie Klein fand. „Ich glaube, wir haben es am Ende ein bisschen mehr gewollt.“

Bassum nutzt Heiligenfeldes Fehler

Budelmann ärgerte sich dagegen darüber, dass seine Mannen bei beiden Gegentreffern nicht entschlossen genug verteidigten. Kluge hatte jede Menge Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, bevor er den Hammer auspackte, und auch beim zweiten Tor durch Michael Wiehle, der sich nach einem Zuspiel von Tobias Cordes gegen zwei Heiligenfelder im Strafraum behauptete und traf (73.), waren die Gastgeber nicht auf der Höhe. „Das war zu einfach. Wir haben diese beiden Fehler gemacht und wurden dafür bestraft. Bassum hat aus wenig viel gemacht“, sagte Budelmann.

Wenig gelang allerdings auch seiner Mannschaft. Vor allem die Flanken in den Bassumer Strafraum waren schwach. „Mondbälle“ nannte der Coach die viel zu hohen und langsamen Hereingaben, die zudem keinen Abnehmer fanden. Nur beim Ausgleich, den Mirko Labbus in der mittlerweile muntereren Partie erzielte (69.), passten Timing und Schärfe. „Ansonsten fehlte es vorne heute einfach“, erkannte Budelmann. Oder wie es sein Pendant Klein mit Blick auf seine Mannschaft ausdrückte: „Wir haben sehr ordentlich verteidigt.“ In der Tat mussten die Gäste, bei denen Mittelfeldspieler Alexander Pestkowski nach längerer Verletzungspause sein Comeback feierte und direkt in der Startelf stand, kaum einmal zittern. Beim abgefälschten Schuss des eingewechselten Tobias Dickmann, der auf der Latte landete (65.), stockte ihnen kurz der Atem, ansonsten hatte Torhüter Dominik Overmeyer einen ruhigen Nachmittag.

Viel häufiger musste sein Gegenüber Jörn Wachtendorf allerdings auch nicht eingreifen. Besonders im ersten Durchgang war die Partie arm an Höhepunkten. Aufregende Strafraumszenen waren Mangelware, hohe Bälle und Fehlpässe dagegen an der Tagesordnung. Immerhin stimmte der Einsatz auf beiden Seiten. Das konnte die hohe Fehlerquote allerdings kaum übertünchen. Spielfluss kam nicht auf, was auch den Platzverhältnissen geschuldet war. Ein bisschen Torgefahr erzeugte Bassums Steffen Bönsch mit seinem Kopfball nach einer Ecke, deutlich näher dran am ersten Treffer war da schon Michael Wiehle, der auf der rechten Seite ein Solo startete, dann aber Wachtendorf nicht überwinden konnte.

Und die Gastgeber? Die verzeichneten durch Mirko Labbus einen guten Abschluss, der jedoch am Tor vorbeistrich. Auch aus einem indirekten Freistoß im TSV-Strafraum schlugen die Heiligenfelder kein Kapital. Mehr Höhepunkte hatte der erste Durchgang nicht zu bieten. Immerhin entschädigte vor allem Kluges Treffer, bei dem sich Wachtendorf vergeblich streckte und bei der Landung an der Schulter verletzte, dafür.