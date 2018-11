Tagsüber gespielt, abends in der Mehrzweckhalle gefeiert: Der JFV Weyhe-Stuhr (in den neonfarbenen Trikots) hatte beim Heimturnier Spaß – und Erfolg. (UDO MEISSNER)

„Wir hatten volles Programm, einige Mannschaften haben auch an den mehrtägigen Turnieren teilgenommen“, freute sich Vereinssprecher Jens Lohmann über den regen Zuspruch. Rund 600 Nachwuchskicker zählten die Organisatoren auf der Zentral-Sportanlage in Weyhe, mit den Zuschauern dürften sich auf dem Gelände zeitweise mehr als 1000 Menschen aufgehalten haben. „Damit sind wir zufrieden“, sagte Lohmann. In den vergangenen Jahren habe ein Rekord den nächsten gejagt, und dieses Niveau sei in diesem Jahr gehalten worden.

Dass Turnierleiter Rainer Dismer in diesem Jahr nicht ganz so viele Tagesturniere anbieten konnte, sei dem erst kürzlich reparierten Kunstrasen geschuldet gewesen. Bei dem hatten sich einige Kanten gelöst, weshalb er gesperrt werden musste. Offen war lange, wann er wieder genutzt werden kann – deswegen habe man kein Risiko eingehen wollen, schilderte Lohmann. „Wir mussten davon ausgehen, dass der Platz über Pfingsten noch gesperrt ist.“ Nichtsdestotrotz stellte des Organisations- und Helferteam des TSV Weyhe-Lahausen, das von Lohmann noch einmal einen großen Dank erhielt, zahlreiche Wettbewerbe auf die Beine. Hauptzielgruppe waren dabei die zwölf- bis 16-jährigen Fußballtalente. „Wir sind aber ein Breitensport-Turnier, der Spaß und das Dabeisein stehen im Vordergrund“, betonte Lohmann. Selbstverständlich freute aber auch er sich über das gute Abschneiden des gastgebenden JFV Weyhe-Stuhr, den die Lahauser gemeinsam mit dem Brinkumer SV ins Leben gerufen haben.

Für eine Unterbrechung sorgte lediglich kurzzeitig das Wetter. „Am Samstagabend haben wir vorsichtshalber den Zeltplatz geräumt und sind alle in die Mehrzweckhalle ausgewichen. Aber wir hatten Glück, gegen 0.30 Uhr konnten wir wieder zurück“, erzählte er. „Das hat den Spaß nicht geschmälert.“