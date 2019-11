Bremen. Er fühlte sich ein wenig wie Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt. „Sie spielen einen guten Fußball, haben nur zu wenig Punkte eingesammelt“, seufzte Lothar Weyd, Übungsleiter der Basketball-Herren des FTSV Jahn Brinkum. Denn wieder stand er da und musste nach einer recht ordentlichen Leistung eine Niederlage erklären. Seine Schützlinge mussten sich in der Bezirksliga Nord Basketball Lesum/Vegesack III mit 53:75 (30:29) beugen. Für die Brinkumer war es am vierten Spieltag bereits die dritte Pleite der laufenden Spielzeit. „Die Niederlage gegen Neustadt war in Ordnung, aber die anderen beiden Pleiten waren unnötig“, so Weyd.

Eine lange Zeit hatten die Gäste in Bremen alles im Griff. Mitte des zweiten Viertels lagen sie sogar mit 13 Punkten in Front. „Lesum war total verunsichert, das hat man ihnen angemerkt“, berichtete Weyd. Vor allem Vegesacks Topspieler Unai Alapont kam zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich zum Zuge. Was daran lag, dass der leicht angeschlagene Keanu Gerdes ihn mit Adleraugen bewachte. „Er hat bis zum Umfallen gekämpft. Und das, obwohl er mit einer Grippe zum Spiel kam“, schwärmte Weyd. Zwar kamen die Hausherren in Folge immer weiter heran, doch trotzdem gingen die Brinkumer mit einer knappen 30:29-Führung in die Halbzeitpause.

Doch im weiteren Verlauf machte sich der Schmalspurkader von nur acht Akteuren beim FTSV Jahn Brinkum bemerkbar. Außerdem spielten einige Spieler der Gäste unter ihren Möglichkeiten. „Manche waren absolut nicht auf der Höhe“, monierte Weyd. Und vor allem direkt unter dem Korb waren die Brinkumer nicht wirklich präsent, vergeigten einige einfache Würfe. „Daraus müssen wir einfach mehr Punkte erzielen“, schimpfte der Coach. Und so ergatterte Lesum/Vegesack III schnell die Führung, war vier Minuten vor Ultimo mit acht Zählern vorne. Allerdings blieb eine Aufholjagd der Brinkumer aus. Im Gegenteil: Die dritte Mannschaft zog immer mehr davon und feierte am Ende einen ungefährdeten Erfolg.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (14 Punkte/1 Dreier), Buß (13), Gerdes (3/1), Güldü (5/1), Karwelies (2), Kattau (2), Kleps (12/4), Weber (2).