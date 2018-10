Sven Engelmann. (Meissner)

Stuhr. Die Stimmung bei Sven Engelmann könnte derzeit kaum besser sein. Kein Wunder: Schließlich ist der Coach der HSG Stuhr mit seinem Team in der Handball-Landesliga noch ungeschlagen. Nach drei Spielen steht Stuhr mit 6:0 Punkten da. Nun wartet auf die HSG ein anstrengendes Wochenende. Gleich zwei Spiele stehen an: Am Freitag fährt die Engelmann-Sieben zum TV Schiffdorf (Anpfiff um 20 Uhr). Zwei Tage später kommt dann der TSV Daverden in die Brinkumer KGS-Halle (Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr).

Geht es nach Sven Engelmann, haben er und seine Mannschaft auch am Sonntag noch keine Punkte eingebüßt. „Denn die Luft da oben ist doch recht schön“, sagt der Coach schmunzelnd. „Allerdings warten zwei sehr schwierige Aufgaben auf uns.“ Sowohl gegen Schiffdorf als auch gegen Daverden müsse sein Team alles geben, um die Punkte zu gewinnen. „Die Mannschaft aus Schiffdorf ist jung und agil. Zudem wird dort ohne Backe gespielt. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Auswärtsspiel“, denkt Sven Engelmann. Zudem muss er am Freitag auf den verletzten Sebastian Beckmann sowie Tim Kieselhorst, Fabian Stapper und Mike Oswianowski (alle beruflich verhindert) verzichten.

Am Sonntag stehen Kieselhorst und Stapper dann wieder zur Verfügung. Und das ist für die HSG sicher kein Nachteil. Denn mit Daverden reist ein Team an, das ebenfalls mit 6:0 Punkten gestartet ist. Ingo Ehlers, Trainer des TSV, schiebt die Favoritenrolle jedoch der HSG zu. „Momentan ist die HSG für mich Aufstiegskandidat Nummer eins.“ Engelmann nimmt die Rolle an, warnt aber: „Letzte Saison haben wir zweimal gegen Daverden verloren. Mal sehen, ob meine Jungs aus diesen Spielen gelernt haben.“