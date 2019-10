Roman Obst ist beim SV Heiligenfelde gesetzt: Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch in der Innenverteidigung spielen. (Thorin Mentrup)

Heiligenfelde. Als Malermeister wird Roman Obst dieser Tage nicht langweilig. „Die Auftragsbücher sind voll“, lacht der 30-Jährige. Doch die Aufgaben gehen ihm auch bei seinem Hobby, dem Fußball, nicht aus. Beim SV Heiligenfelde ist er auf der rechten Außenbahn in mehr als zehn Jahren zu einer Institution geworden. Doch er kann auch in eine andere Rolle schlüpfen: Trainer Torben Budelmann vertraut ihm auch als Innenverteidiger. Eine Aufgabe, die Obst ebenfalls gut zu Gesicht steht. Der Heiligenfelder besticht durch Abgeklärtheit und Vielseitigkeit – und träumt von der Landesliga.

Frank Fischer, Walter Brinkmann und jetzt eben Torben Budelmann: An Roman Obst kamen und kommen selbst die Trainerkoryphäen nicht vorbei. „Ich kann gar nicht so genau sagen, warum das so ist“, gibt der 30-Jährige zu. Vielleicht liegt es daran, dass er das Vertrauen seiner Coaches stets zurückgezahlt hat. Seit der B-Jugend spielt Obst in Heiligenfelde. „Damals sind meine Eltern hierher gezogen“, erinnert er sich. Zuvor stand er für den TuS Syke auf dem Platz. Dort war er Libero, beim SVH wurde die rechte Außenbahn seine Stammposition. Diese Rolle hat er genauso liebgewonnen wie den Verein. „Ich habe hier eine feste Bleibe gefunden und will nicht mehr weg“, sagt Heiligenfeldes Mister Zuverlässig, der auch über die erste Herrenmannschaft hinaus sehr enge Bindungen innerhalb des Klubs hat: Seine Schwestern Nina Obst, Yara Köhler und Laureen Ulbrich spielen in der ersten Frauenmannschaft, deren Trainer Frank Janshen ist einer seiner besten Freunde. „Da haben wir schon geflachst, dass ich einmal sein Co-Trainer werden könnte“, sagt Obst, immer im Wissen, dass das zeitlich momentan nicht drin sitzt. Die Arbeit, die Freundin in Dortmund, dazu die eigene Laufbahn – seine Wochen sind durchgetaktet. „Das schlaucht manchmal schon“, gibt er zu.

Gute Grundlagen

Obst stemmt trotzdem alles, auch wenn er nicht mehr jede Einheit mitmachen kann. „Ich bin nicht mehr ganz so fit wie vor drei oder vier Jahren“, findet er. Der Zuschauer bekommt davon wenig mit. „Ich habe zum Glück eine gute Grundkondition und -schnelligkeit. Auch die körperliche Arbeit hilft mir, auf einem guten Level zu bleiben“, sagt Obst. Er war bis auf einen Ermüdungsbruch vor einigen Jahren nie über längere Zeit verletzt. Das soll auch so bleiben, schließlich will er den Zeitpunkt, wann er aufhört, selbst bestimmen und sich nicht durch seinen Körper diktieren lassen. Einen Gedanken ans Laufbahnende hat er noch nicht verschwendet. „Es juckt immer noch. Wenn ich mal eine Zeit lang nicht da war, dann will ich unbedingt zurück auf den den Platz, ganz ob ob bei der Ersten oder der Zweiten. Ich spiele einfach gerne Fußball.“

Da kommt ihm das Vertrauen seiner Trainer entgegen. Sie bremsen Obst nicht aus. Im Gegenteil: Sie bauen auf ihn, Budelmann sogar in der Innenverteidigung. „Das war im letzten Jahr aus der Not geboren. Wir brauchten einen schnellen Innenverteidiger, also bin ich von rechts nach innen gerückt. Das hat gut funktioniert. Mir macht diese Rolle auch Spaß“, hat sich Obst, der auch als Sprachrohr und Organisator überzeugt, in Windeseile den Anforderungen angepasst. Er gehört im Team zu den erfahreneren Kräften und will vorangehen. An Typen mangelt es den Heiligenfeldern ohnehin nicht, viele Kicker sind im besten Fußballalter. „Jungs wie Tobi (Dickmann, d. Red.), Isi (Björn Isensee) oder Joshi (Joshua Brandhoff) haben extrem Bock und ziehen die anderen mit. Wir haben eine richtig gute Truppe“, sagt Obst. Eine, die sogar reif ist für die Landesliga? „Damit haben wir uns beschäftigt“, gibt er zu. Vorrangiges Ziel sei es, am Ende unter den Top Drei zu stehen. „Die Liga ist sehr ausgeglichen, aber mit unserem Kader ist das machbar. Das muss auch unser Anspruch sein.“ Und wenn es tatsächlich mit dem Titel klappt? Dann würde Obst mit seiner Truppe den Sprung in die sechste Liga wohl wagen. „Wenn man diese Möglichkeit hat, sollte man das machen. Diese Chance kommt vielleicht nie wieder“, weiß er.

Die Landesliga wäre ihm nicht komplett fremd. „Mit Syke habe ich da mal gespielt. Wir haben teilweise hohe Niederlagen kassiert, da war der Besuch bei McDonald’s das einzige Highlight des Tages“, sagt er. Die Lust auf diese Spielklasse hat diese Zeit ihm aber nicht geraubt. „Die Landesliga wäre noch einmal eine tolle Erfahrung und ein spannendes Abenteuer“, findet er. Doch erst einmal muss sich der SVH in der Bezirksliga behaupten. Dabei will Obst helfen, denn „Fußball ohne Ziele macht keinen Spaß.“ Er würde sich der Herausforderung stellen, trotz der Gefahr, dass es direkt wieder in die Bezirksliga geht. „Falls es nicht läuft, bleibt ja immer noch McDonald’s“, lacht er.