Sorgte für Erleichterung bei der TSG: Fabian Öhlerking. (MEI)

Seckenhausen-Fahrenhorst. Da hatte Dirk Hofmann mehr erwartet: Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hatte zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger TuS Lemförde eine stärkere Leistung seiner Elf erwartet. So gab es nach 90 Minuten nur ein 2:2 (0:1) und damit auch nur einen Punkt für die TSG.

Hofmann störte sich vor allem am ersten Durchgang. „In der ersten Halbzeit waren wir einfach zu schlecht“, fand er deutliche Worte. Das machte sich vor allem daran bemerkbar, dass die Gäste mehr Spritzigkeit und Spielwitz an den Tag legten. „Lemförde war uns in jeder Situationen einen Schritt voraus“, analysierte Hofmann. Die TSG dagegen fand kaum in die Zweikämpfe und ließ auch an Aggressivität vermissen. Viel brachte sie insgesamt nicht zustande. Doch es kam noch dicker: Tobias Thiemann rasselte beim Kopfballversuch mit Kollege Sebastian Kirchner zusammen und brach sich dabei die Nase (33.). Vier bis sechs Wochen werde er laut Hofmann voraussichtlich ausfallen. Vor der Pause gerieten die Seckenhauser dann durch einen abgefälschten Schuss von Lennart Ebert in Rückstand (43.). Mit dem 0:1 ging es in die Kabine.

Die Pause nutzte Hofmann, um seine Mannen noch einmal auf mehr Mut und Aggressivität einzuschwören. Offenbar fand er der Coach die richtigen Worte, denn nach dem Seitenwechsel bekamen die Hausherren mehr Zugriff auf den Gegner. Als Fabian Öhlerking nur noch mit einem Foulspiel im gegnerischen Strafraum zu stoppen war, sprach Schiedsrichter Marco Krenz der TSG folgerichtig einen Elfmeter zu, den Philipp Kleingärtner verwandelte. Einen Moment der Unachtsamkeit kostete den Gastgebern jedoch wieder das Unentschieden: Oliver Zboron staubte nach einem Lattentreffer zum 2:1 für die Gäste ab (81.). Doch die Hofmann-Elf zeigte Moral, Öhlerking schlenzte den Ball aus halblinker Position ins kurze Eck (88.). Die große Chance zum 3:2 ließ Henning-Peter Plättner mit seinem Kopfball auf TuS-Keeper Dan Zaharia kurz vor Abpfiff aus.