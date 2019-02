Kevin Sökel (am Ball) und sein TSV verloren gegen TuRa Bremen verdient. (Mentrup)

Melchiorshausen. Der TSV Melchiorshausen muss seine angepeilte Klettertour in der Bremer Fußball-Landesliga verschieben: Gegen TuRa Bremen verlor die Mannschaft von Trainer Lars Behrens mit 0:2 (0:0) und konnte keinen Boden auf die Top-Fünf-Mannschaften der Liga gutmachen. Die Blau-Weißen verharren auf dem achten Rang.

Behrens betrachtete die Partie nach dem Ende aus zwei verschiedenen Blickwinkeln – einmal aus defensiver, einmal aus offensiver Sicht. Das Urteil fiel geteilt aus. „Defensiv haben wir es vom Grundsatz her gut gemacht“, sagte der Coach mit Blick auf recht wenige Gelegenheiten, die seine Mannschaft in den 90 Minuten zuvor zugelassen hatte. Offensiv dagegen habe seine Mannschaft vieles vermissen lassen. „Vorn fehlte vor allem die Variabilität“, nannte Behrens das Hauptproblem. Eine wirklich hochkarätige Chance erspielte sich seine Elf während der gesamten Partie nicht. Sie hatte in der Schlussphase noch Abschlusssituationen durch Jan-Phillip Brünings (2) und Abdessamad Sabbar, aber wirklich gefährlich wurde sie zu selten.

TuRa hatte die besseren Möglichkeiten und zeigte sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase auch spielerisch stärker und zielstrebiger. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Mannschaft von Trainer Dominique Bonanni für ihren guten und geduldigen Auftritt. Nachdem Terence Baah noch mit einem Lupfer gescheitert war, verhalf den Gästen eine Standardsituation zur Führung. Eine Ecke schlug TuRa lang an den zweiten Pfosten, wo Firat Semih Demir zwar durchaus bewacht war, aber am entschlossensten reagierte und aus kurzer Distanz zur Führung einköpfte (57.). Nur sieben Minuten später entschied TuRa die Begegnung durch einen von Khalil Hamma verwandelten Foulelfmeter, nachdem Lucas Heinemann seinen Gegenspieler Demir zu Fall gebracht hatte. Dem Verteidiger machte Behrens im Nachgang keinen Vorwurf, vielmehr ärgerte er sich darüber, dass seine Mannen zuvor mehrfach die Chance verpasst hatten, die Situation zu bereinigen. „Da haben wir uns viel zu einfach ausspielen lassen“, hätte er sich mehr Entschlossenheit gewünscht. Danach war „Melch“ um eine Antwort bemüht, doch die Gäste waren dem dritten Tor näher, doch weder Fikri Cam, der auf die Latte schlenzte, noch Baah, der per Kopf aus kürzester Distanz nicht traf, verpassten weitere Treffer.