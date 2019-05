Jan Kondritz (links) und sein TV Stuhr hatten gegen Dennis Neumann und den TuS Sulingen mit 0:4 das Nachsehen. (Vasil Dinev)

Stuhr. Es hat nicht sollen sein: Auch im letzten Heimspiel in der Fußball-Landesliga Hannover haben die Spieler des TV Stuhr keinen Sieg erzielen können. Nach einer starken ersten Hälfte verlor das Team um das Trainerduo Stephan Stindt und Christian Meyer die Begegnung gegen den TuS Sulingen noch mit 0:4 (0:1). „Ärgerlich ist das schon. Wir hatten uns viel vorgenommen und waren am Drücker. Wir hätten wirklich gern vor heimischer Kulisse noch einen Dreier geholt“, bedauerte TVS-Trainer Stindt.

Die Stuhrer hatten zunächst einige Startschwierigkeiten, steigerten sich aber von Minute zu Minute und erspielten sich zahlreiche Chancen. Die erste richtige Möglichkeit bot sich in der elften Minute: Riccardo Azzarello dribbelte sich über die linke Seite durch, passte in den Strafraum auf Torben Drawert, der den Ball allerdings übers Tor setzte. Im weiteren Verlauf sahen die knapp 70 Zuschauer an der Pillauer Straße mehrere solcher Chancen. Zu einem Tor der Gastgeber reichte es allerdings nicht. „In dieser Phase hätten wir in Führung gehen müssen. Wir haben guten Fußball gespielt und lagen mit unserem Gegner auf Augenhöhe“, sagte Stindt.

Das Spiel fand überwiegend in der Hälfte des Gasts aus Sulingen statt. Doch wenn die Gäste erst einmal rauskamen, wurde es auch für die Stuhrer gefährlich. TVS-Keeper Daniel Bischoff bewahrte sein Team zunächst vor Schlimmerem. In der 29. Minute war er allerdings machtlos. Nach einer Flanke über die rechte Seite sprang Sulingens Pierre-Maurice Neuse am höchsten und traf per Kopf zum 1:0 (29.). Danach folgte wohl die stärkste Phase der Gäste. Das 2:0 für die Sulinger lag in der Luft, allerdings scheiterten sie entweder am starken TVS-Keeper Bischoff oder verfehlten ihr Ziel knapp. In der 34. Minute rettete die Latte nach einem Schuss von Atsushi Waki. „In dieser Phase haben wir uns leider etwas reindrücken lassen und zu wenig Gegenwehr gezeigt“, beobachtete Stindt kurz vor der Pause eine schwierige Phase der Gastgeber.

Seine Stuhrer ließen sich aber nicht beeindrucken und kämpften sich Stück für Stück wieder in das Geschehen zurück. Dieses Mal war es Drawert, der sich über die linke Seite durchsetzte und das Leder flach in den Strafraum passte. Der Ball rollte allerdings ins Leere, da sich kein Abnehmer fand. Nach dieser grundsoliden ersten Halbzeit waren sich die Anhänger des TV Stuhr sicher, dass der Ausgleich in der zweiten Hälfte folgen wird. Mit dieser Vermutung lagen sie allerdings falsch. Nach Wiederanpfiff dauerte es keine zehn Minuten, da musste Stuhrs Torwart Daniel Bischoff hinter sich greifen.

Drei Tore in neun Minuten

Nach einem Freistoß aus knapp 20 Metern konnte Bischoff den Ball zwar noch abwehren, den Abpraller versenkte allerdings Neuse in die rechte untere Ecke zum 2:0 (53.). Nur drei Minuten später klingelte es erneut im Tor der Gastgeber: Ramien Safi reihte sich mit seinem Treffer in die Torschützenliste ein und erhöhte für seine Sulinger auf 3:0 (56.). Sechs Minuten später trat Safi erneut in Erscheinung: Nach seinem Schuss konnte TVS-Keeper Bischoff den Ball zunächst parieren, doch Schiedsrichter Nils-Rene Voigt sah den Ball über der Linie – 4:0 (62.). „Sulingen hat es gut gemacht. Die haben unsere Fehler eiskalt bestraft“, musste Stindt mit Bedauern feststellen, wie kaltschnäuzig die Gäste nach dem Seitenwechsel agierten. Die starke Leistung aus dem ersten Durchgang konnten die Stuhrer nach diesen drei Gegentreffern innerhalb kürzester Zeit nicht wieder abrufen. Nach vorne ging nur noch wenig für die Elf von Stindt und Meyer. Das Spiel fand von da an überwiegend in der Hälfte der Gastgeber statt. Offensiv war von den Stuhrern nicht mehr viel zu sehen. Sulingen drängte dagegen auf das 5:0. Zu einem weiteren Treffer kam es allerdings nicht mehr, sodass es beim 0:4-Endstand aus Sicht des TVS blieb.

In ihrem letzten Spiel in der Landesliga am kommenden Sonnabend auswärts beim Tabellennachbarn SV B-E Steimbke wollen die Stuhrer noch einmal punkten. „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, steigen wir wenigstens nicht als Letzter ab. Das haben wir uns noch als Ziel gesetzt“, blickt Stephan Stindt trotz Niederlage noch optimistisch in das letzte Saisonspiel.