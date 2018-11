Die Gödestorfer um Malte Garlich (rechts) konnten offensiv keine Akzente setzen, deshalb siegten Steffen Quast und Okel verdient. (Kako)

Der TSV Okel hat seine überragende Hinrunde in der Fußball-Kreisliga mit einem 2:0 (0:0)-Derbysieg bei der TSG Osterholz-Gödestorf abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Lutz Schröder steht damit nach der Hälfte der Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Ganz anders die Gemütslage im Lager der TSG: Die Mannen um die beiden Trainer André Hanke und Karsten Köitsch verharren mit nur drei Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Im Derby der Gegensätze machten es die Gastgeber den Gästen dennoch lange Zeit schwer. „Wir standen ganz ordentlich“, registrierte Hanke mit Blick vor allem auf die ersten 45 Minuten, in denen die Gödestorfer kaum etwas zuließen. Okel tat sich schwer – zum einen, weil drei Spieler bei der zweiten Mannschaft aushelfen mussten, zum anderen, weil der TSV in einem neuen System agierte. „Das hat aber nicht so gut funktioniert“, gab Lutz Schröder nach dem Ende der Partie unumwunden zu. „Vieles hat nicht gepasst“, fügte er an. Das begann mit etlichen Stockfehlern, die sich seine Mannen auf dem an einigen Stellen noch gefrorenen Platz erlaubten, setzte sich über das eine oder andere schlampige Zuspiel fort und endete mit einigen Schwierigkeiten mit den Laufwegen. So richtig griffen die Zahnräder bei den Gästen nicht ineinander. Kapital schlagen konnten die Gödestorfer daraus nicht. Sie verteidigten bissig und erfolgreich, konnten offensiv allerdings keine Akzente setzen. Wirklich geprüft wurde Okels Schlussmann Lucas Feldmann während der gesamten 90 Minuten nicht.

Wenig Spielfluss

Da stand sein Gegenüber Gerrit Schmidt deutlich mehr im Blickpunkt. In der ersten Hälfte gefiel er das eine oder andere Mal als mitspielender Torwart, der Okeler Bälle in die Tiefe auch schon mal außerhalb des Strafraums klärte. Große Aufgaben zwischen den Pfosten ließen allerdings auf sich warten. Nach knapp 20 Minuten erst wurde es gefährlich im Strafraum des Tabellenvorletzten, weil sich Marvin Zwiebler auf der rechten Seite robust gegen gleich zwei Gegenspieler behauptete. Vor dem Tor legte er uneigennützig quer zu Rico Volkmann, der beim Abschluss allerdings noch entscheidend gestört wurde (18.). Nach diesem kurzen Aufreger verflachte die Begegnung jedoch wieder. Es gab kaum Spielfluss. Okel hatte mehr Ballbesitz, wusste damit allerdings nicht viel anzufangen. Auch die TSG hatte Probleme, wenn sie selbst den Weg nach vorn einschlagen wollte. Meist verloren die Gastgeber das Spielgerät nach zwei, drei Stationen schon wieder.

Erst nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste druckvoller. So strich ein Lupfer Rico Volkmanns nur knapp am Tor vorbei (50.), kurz darauf war Gerrit Schmidt nach einem Abschluss Kenneth Langes aus spitzem Winkel auf dem Pfosten (51.). Ein paar Minuten später dann die vorentscheidende Szene des Nachbarschaftsduells: Wieder einmal startete Okels Zwiebler auf der Außenbahn durch, tankte sich in den Strafraum und kam nach einem Zweikampf mit Stefan Bobrink zu Fall – Elfmeter. Das bittere aus Sicht der Gastgeber: Bobrink war weggerutscht. „Das passt dann einfach auch zu unserer Situation“, wusste Hanke, dass seinem Team nicht das erste Mal in dieser Saison das Glück fehlte. Die Chance vom Punkt ließ sich Rico Volkmann nicht nehmen. Okels Zehner schloss humorlos links oben ab, Schmidt flog in die andere Ecke – das 0:1 (55.).

Gödestorf musste nun den Weg in die Offensive suchen, um die Derbyniederlage noch zu verhindern. Dabei tat sich allerdings das alte Manko auf: Viel Konstruktives brachten die Gastgeber nicht zustande. Ein Fernschuss von Ken Huntemann war die gefährlichste Aktion. Er verfehlte das Tor aber um einen knappen Meter. Ansonsten waren die Gödestorfer bemüht, aber harmlos. Auf der anderen Seite hatten die Okeler nun mehr Räume. Nicht immer spielten sie ihre Konterchancen gut aus, wie auch Schröder anmerkte: „Da haben wir das eine oder andere Tor liegen gelassen.“ Ins Gewicht fiel das nicht mehr, denn Clemens Backhaus krönte die starke Hinrunde der Okeler mit dem 2:0. „Dass wir 33 Punkte nach 15 Spielen haben werden, konnte man nicht so erwarten“, wusste Schröder, der sich nun auf ein echtes Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TuS Wagenfeld freuen kann.