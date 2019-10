Okel. „Eine Katastrophe. Die erste Halbzeit war ein Rückfall in Kreisligazeiten. Und damit möchte ich der Kreisliga nicht zu nahe treten“, meinte Lutz Schröder. Gerade hatte sein TSV Okel 2:3 (0:3) beim SV BE Steimbke in der Fußball-Bezirksliga verloren. Absolut ärgerlich und überflüssig sei die Pleite gewesen, so der Trainer. Die wirklich große Personalnot, es fehlten zehn Akteure, wollte Schröder nicht als Entlastung anführen. „Die erste Elf war absolut wettbewerbstauglich.“

Allerdings fehlten ihm offensive Alternativen. So reichte es nur noch zu zwei späten Toren durch Rico Volkmann und Marlon Reyher. Ab Minute 46 spielten die Okeler endlich auch mit. „Wir haben gezeigt, was mit der richtigen Einstellung möglich gewesen wäre“, fand Schröder. Die Tore fielen allerdings zu spät. Nach Vorlage von Marvin Zwiebler guckte Rico Volkmann den Steimbker Keeper aus und lupfte das 3:1 (79.). Im zweiten Versuch verkürzte Marlon Reyher auf 3:2 (86.). Der eingewechselte Alexander Leder hätte fast noch ausgeglichen. Doch auch Steimbke mischte in dieser munteren Schlussphase mit und kam zu Konterchancen.

Alles andere als munter hatte Okel begonnen. Vor allem Steimbkes Paul Wilke konnte schalten und walten, wie er wollte. Vor dem 1:0 hatte Okel einen Freistoß in des Gegners Hälfte. „Der war schlecht gemacht und unser Abwehrverhalten haben wir prompt angepasst“, so Schröder süffisant. Marco Thies machte fix das 1:0 für die Gastgeber (4.). Jörn Kastens hätte ausgleichen müssen (15.), schoss aber aus fünf Metern übers Tor. Sascha Pachonik machte das 2:0 (31.), Thies das 3:0 (37.). Okel drohte auseinander zu brechen. „Wir hätten uns über ein 0:5 zur Pause nicht beklagen dürfen.“