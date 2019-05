Wer feiert den Bezirksliga-Aufstieg – der TSV Okel um Clemens Backhaus (l.) oder der TSV Weyhe-Lahausen um Kevin Gibek? (Kako)

Zusammen feiern werden sie so oder so. „Die Saison war für den TSV Okel viel zu erfolgreich, um das nicht zu tun“, sagt Trainer Lutz Schröder. Natürlich aber hofft er darauf, dass am Sonntagabend nicht nur der Aufstieg der zweiten Fußball-Herrenmannschaft in die 2. Kreisklasse ein großes Thema auf der Feier mit mehr als 100 Gästen sein wird, sondern auch der Sprung seines Teams von der Kreis- in die Bezirksliga. Die Okeler liefern sich mit dem TSV Weyhe-Lahausen ein Fernduell um den letzten Aufstiegsplatz. Die Schröder-Elf erwartet am Sonntag ab 15 Uhr die TSG Osterholz-Gödestorf zum Derby, während die Lahauser zeitgleich den TVE Nordwohlde empfangen.

Klar ist: Die Okeler haben es selbst in der Hand, den historischen Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen. In der Bezirksliga spielte der TSV noch nie. Sicher Siebtligist ist er allerdings nur mit einem Sieg. Bei einem Remis oder einer Niederlage kommt es auf das Resultat der Lahauser an, die das bessere Torverhältnis aufweisen und bei einem eigenen Erfolg auf jeden Fall aufsteigen, wenn Okel patzen sollte. So recht daran glauben mag Jens Lohmann, Erste-Herren-Koordinator der Lahauser, allerdings nicht. „Die Chancen sind klein“, sagt er – und hat mit Blick auf die Tabelle vollkommen recht. „Aber im Fußball ist alles möglich. Das haben wir schon so oft gesehen“, will er aber niemals nie sagen.

Auf dem Papier spricht alles für Okel. Lahausens Gegner Nordwohlde „ist immer heiß und will gewinnen“, weiß Lohmann. Die Motivation ist ohnehin hoch beim Team von Martin Werner, da es wenige Tage später noch um den Einzug in den Bezirkspokal kämpft. Im Sommermodus werden die Gäste sicher nicht nach Lahausen reisen. Die Gastgeber um Trainer Rainer Dismer werden dennoch alles dafür tun, um den Part, den sie selbst beeinflussen können, zu erfüllen und ihr Spiel zu gewinnen. Eine große Aufstiegssause ist laut Lohmann allerdings nicht vorbereitet.

Die Okeler erwarten mit Osterholz-Gödestorf den Vorletzten und können die Favoritenrolle nicht von sich weisen. Lutz Schröder hebt dennoch mahnend den Zeigefinger: „Wir dürfen nicht vergessen, dass es ein Derby ist. Gödestorf wird da schon noch einmal alles geben.“ Zumal die Gäste darauf aus sein werden, ihrem scheidenden Trainerduo Karsten Köitsch und André Hanke sowie einigen Spielern wie Frank Weseloh oder auch Malte Garlich, die den Verein verlassen werden, einen schönen Abschluss zu bescheren. „Leicht“, weiß Schröder um die Brisanz des Nachbarschaftsduells, „wird es für uns mit Sicherheit nicht. Gödestorf kann ganz befreit aufspielen und uns dann auch ganz motiviert in die Suppe spucken.“ Er hat die TSG zuletzt beim 2:2 gegen Sulingen II beobachtet. „Da war ich wirklich überrascht, wie spielstark sie waren“, war der Coach durchaus beeindruckt. Dass Duelle gegen Kellerkinder keine Selbstläufer sind, wissen die Okeler nur zu gut vom mühsamen 5:3-Erfolg gegen den TSV Ristedt. Diese Partie sollte ihnen ein mahnendes Beispiel sein.

Wie geht Okel mit dem Druck um?

Eine erhöhte Anspannung oder eine besonders große Nervosität hat Schröder bei seiner Mannschaft bislang nicht ausgemacht. „Die wird sicherlich auch erst am Sonntag kommen“, glaubt er. Wie seine Elf mit der nervlichen Belastung umgeht, dürfte eine der entscheidenden Fragen im Aufstiegskampf sein. Schröder will mit seiner Erfahrung versuchen, den ganz großen Druck von den Schultern seiner Spieler zu nehmen. „Da habe ich mir viele Gedanken gemacht und werde mir weiter viele Gedanken machen“, will er seine Mannschaft bestmöglich vorbereiten auf alle Eventualitäten. Dass Spieler wie Steffen Quast, Clemens Backhaus und Manic Alms zurückkehren werden, ist aus Sicht der Gastgeber eine sehr gute Nachricht. Diese Perspektive stimmt schon einmal, auch wenn Rico Volkmann nicht fit sein wird. Auch Tom Holthusen ist laut Schröder keine Option. Von seiner Mannschaft ist der Trainer dennoch felsenfest überzeugt: „Ich glaube einfach, dass der Glaube des Teams so groß ist, dass wir auch diese Hürde noch meistern.“ Tragen soll die Gastgeber auch die Kulisse: „Der gesamte Ort wird sicherlich auf den Beinen sein. Wir werden eine unvergessliche Atmosphäre haben und gehen von 300 bis 500 Zuschauern aus.“

Die Rahmenbedingungen für eine große Party in Grün und Weiß sind also gegeben. Jetzt muss allerdings die Mannschaft nachziehen, sonst jubelt ein paar Kilometer weiter Lahausen in Schwarz und Weiß. Doch was ist, wenn Okel tatsächlich auf der Zielgeraden noch gestoppt wird? „Das wäre bitter. Aber unsere Saison werden wir uns auf keinen Fall schlechtreden lassen“, sagt der Coach und fügt hinzu: „Es ist schon jetzt ein tolles Jahr für den TSV Okel.“ Aus diesem tollen Jahr kann die Schröder-Elf am Sonntag ein herausragendes machen.