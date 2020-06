Ibrahim Ali Omar vom TSV Barrien will auch in Zukunft ohne Angst vor Rassismus Fußball spielen. (Thorin Mentrup)

Ibrahim Ali Omar ist vom TSV Barrien nicht mehr wegzudenken. Beim designierten Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga ist der 24-Jährige zum Stammspieler gereift. Klar, dass er gerne über die Erfolgsstory seiner Mannschaft spricht, die vor wenigen Jahren ganz unten anfangen musste. Doch Omar, den seine Freunde nur Ibo nennen, beschäftigt momentan ein weiteres Thema: Rassismus und wie sich die Fußballer in den drei deutschen Profiligen gegen ihn positionieren. „Ich finde es gut, dass die Spieler Zeichen setzen“, sagt er.

Omar spielt seit drei Jahren für die Barrier Fußball. Er ist Teil einer Multikulti-Mannschaft. „Wir sind eine bunte Truppe, unter anderem auch Libanesen und Türken. Das ist eine gute Mischung mit tollen Jungs“, sagt Karsten Kölle. Er ist Teil des Trainerteams, zu dem darüber hinaus auch Michael Wichmann und Daniele Guerra, der italienische Wurzeln hat, gehören. Kölle stellt das nicht ohne Grund heraus. „Wir galten mal als Naziverein“, sagt er. Auch der Ort selbst stand im zweifelhaften Ruf, rechtsextreme Strukturen zu beheimaten. Omar hatte trotzdem keine Berührungsängste, als er sich vor drei Jahren dem TSV anschloss. „Von dem Ruf hatte ich gehört, aber ich habe davon nie etwas gespürt. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und fühle mich wohl“, sagt er.

Rassismus als Junge erlebt

Rassismus hat Omar dennoch bereits erlebt. Das war, bevor er im Diepholzer Nordkreis heimisch wurde. „Als ich noch ein Junge war, haben wir im Sportunterricht Weitsprung gemacht. Ich hatte mich verletzt und habe meinem Lehrer gesagt, dass ich nicht weitermachen kann.“ Der habe ihm entgegnet: „In deinem Heimatland hättest du es jetzt auch nicht besser.“ Er selbst habe darauf nichts erwidert, sich nicht gewehrt, blickt Omar zurück. „Ich war noch jung“, sagt er. Seine Familie ist somalischen Ursprungs. Geboren wurde er im Jemen, aufgewachsen ist er in der Schweiz. Über Dänemark und Schweden kam Omar nach Deutschland. Generell habe er in der Schweiz kaum Probleme gehabt, erklärt er. In Dänemark dagegen habe es mehrere Vorfälle gegeben. „Da waren die Leute anders als hier. Es gab mehr Konflikte.“ Während seiner Schilderungen bleibt Omar ruhig. Er erhebt keine Vorwürfe, äußert stattdessen eine Beobachtung: „Es wird immer mehr.“ Es – damit meint er Rassismus.

Ein Bild, das um die Welt ging: Gladbachs Marcus Thuram kniet nach seinem Tor zum 2:0 gegen den FC Union Berlin auf dem Rasen. (Martin Meissner)

Umso wichtiger findet Omar, dass die Profifußballer auf der Bundesliga-Bühne nicht nur auf das Thema aufmerksam gemacht, sondern vor allem klar Stellung bezogen haben. „Justice for George Floyd“ forderte etwa Dortmunds Achraf Hakimi, Gladbachs Marcus Thuram kniete nach seinem Treffer nieder. Sie solidarisierten sich öffentlich, während der Spiele ihrer Mannschaften, mit der Anti-Rassismus-Bewegung in den USA nach dem Tod von George Floyd (s. Infokasten). Obwohl der Deutsche Fußballbund in seiner Verbandssatzung politische Statements verbietet. Der Kontrollausschuss des Verbandes ermittelte deshalb im Anschluss, sprach die Akteure jedoch frei. Alles andere wäre für Omar auch nicht richtig gewesen. „Es ist wichtig, dass die Spieler darauf aufmerksam machen“, findet er. „Sie sind Vorbilder für viele Menschen. Wenn sie das machen, ist das noch einmal etwas anderes, als wenn normale Menschen das machen“, weiß er, dass die Profis nicht nur mit ihrem Sport, sondern auch mit ihrer Haltung die Fans beeinflussen und so Diskussionen und womöglich Veränderungen initiieren können. „Deshalb finde ich es sehr korrekt, wie sie gehandelt haben“, sagt Omar.

Rassismus ist im Fußball durchaus ein Problem: Ein Zuschauer etwa beleidigte den Würzburger Leroy Kwadwo beim Auswärtsspiel in Münster im Februar mit Affenlauten. Das Publikum zeigte danach auf den Übeltäter, der gestellt werden konnte. Freimachen kann sich der Fußball auch in Deutschland von der Rassismus-Debatte nicht. Aber er bezieht, abseits von den bekannten Kampagnen und Bannern, klar Stellung wie selten zuvor.

Freude über den Schulterschluss

Das spürt auch Omar, der sich in seiner Meinung mehr und mehr bestärkt sieht: „Wir sind alle gleich. Eine große Einheit“, sagt er. Beim Münsteraner Spiel gegen den FC Bayern II gingen alle Akteure vor dem Anpfiff auf die Knie. Das Bild verbreitete sich in Windeseile, weil sich Spieler unterschiedlichster Hautfarben und Herkünfte gemeinsam solidarisierten. „Das war ein sehr schönes Zeichen, weil sich wirklich alle beteiligt haben“, freut sich der Barrier über den Schulterschluss. Er habe das Gefühl, dass das nicht nur kurzfristige Gesten sind. Die Rassismus-Debatte hat den Sport nicht nur erreicht, sie wird auch von allen geführt. Nicht nur von Einzelnen.

"Justice for George Floyd" fordert Dortmunds Achraf Hakimi beim Spiel in Paderborn. (Lars Baron)

Omar verfolgt das Geschehen genau, auch wenn bei ihm daheim in Barrien „nicht so viel“ darüber geredet wird. „Wir versuchen Rassismus aus dem Weg zu gehen“, will der Auszubildende zum Konstruktionsmechaniker Konflikte vermeiden. Das falle ihm in Barrien leicht – sowohl beim Sport als auch in der Nachbarschaft. „Das sind alles gute Menschen“, sagt er. Vorsichtig bleibe er jedoch immer. Manchmal wechsle er die Straßenseite. Auf dem Fußballplatz bietet sich diese Möglichkeit nicht. Das kommt Omar allerdings auch nicht in den Sinn, den Weg freizumachen. Der Sport ist ihm wichtig. „Beim Fußball“, sagt er, „kann ich den Kopf frei kriegen.“ Angst habe er auf den Plätzen im Kreis Diepholz bislang nicht gehabt. „Ich habe da noch nichts Schlimmes erlebt“, sagt er. Darüber ist er sehr froh. Denn er weiß, dass es auch anders geht, dass es nicht überall so aussieht. „Es müsste überall so sein, dass man einfach nur spielen kann“, hofft er, dass irgendwann alle das Spiel genießen können wie er: „Ich freue mich auf jedes Spiel, auch auswärts, weil ich immer neue Orte und neue Menschen kennenlerne.“ Vielleicht, reflektiert er, habe er Glück gehabt, in der Schweiz aufgewachsen zu sein: „Ich bin froh, dass ich Deutsch konnte, als ich hierher nach Deutschland gekommen bin. Die Sprache ist ganz wichtig.“

Kaum Fälle im Fußballkreis Diepholz

Auch Andreas Henze weiß, dass die Verständigung eine große Rolle spielt. Rassismus komme im Kreisgebiet kaum einmal vor. „Die Fälle der letzten Jahre kann man an einer Hand abzählen“, betont der Vorsitzende des Fußballkreises. Problematisch sei bei den Fällen, die vor dem Sportgericht landen, dass oftmals Aussage gegen Aussage stehe. „Dann kann man der ganzen Sache kaum habhaft werden.“ Das war vor einem Jahr anders: Manka Madun vom Bezirksligisten TSV Bassum wurde beim Auswärtsspiel in Lemförde rassistisch beleidigt. Die Gastgeber gaben das Fehlverhalten zu und entschuldigten sich. Der Spieler, der Madun beleidigt hatte, wurde mehrere Monate aus dem Verkehr gezogen. Generell gehe der Kreis jedem gemeldeten Fall intensiv nach. „Dafür ist das Thema zu wichtig“, weiß Henze und sagt mit Nachdruck: „Wenn etwas beweisbar ist, dann werden drastische Strafen ausgesprochen.“

Anthony Modeste vom 1. FC Köln hält demonstrativ seine helle Innenseite der rechten Hand und die dunkle Außenseite der linken Hand nebeneinander. (INA FASSBENDER)

Der Bassumer befürwortet die Regel des DFB, den Fußball nicht als politische Plattform zu nutzen. „Wie etwas bewertet wird, hängt immer von der politischen Botschaft ab. Es ist einfacher, ein generelles Verbot auszusprechen, als von Fall zu Fall zu entscheiden“, erklärt er. Sprich: Hätten sich die Spieler zum Beispiel mit einem Diktator solidarisiert, dann wäre das Echo ganz anders, nämlich deutlich negativer ausgefallen. Im Fall Thuram, Hakimi und Co. sieht das anders aus: „Ihnen gilt alle Unterstützung“, so Henze.

Diese Einschätzung teilt Omar. Für ihn geht es auch um das generelle Verhalten. Er hat einen klaren Grundsatz: „Ich begegne allen Menschen mit Respekt, auch wenn ich nicht alle davon überzeugen kann, mich zu mögen.“ Das gilt für ihn in allen Lebenslagen: im Alltag, bei der Arbeit – und auch auf den Fußballplätzen der Region, auf denen er mit der Barrier Multikulti-Truppe auch in Zukunft weiter für Furore sorgen will. Ohne Angst vor Rassismus. Die Profis selbst machen sich dafür stark wie nie. Und Omar setzt große Hoffnungen in sie.

Zur Sache

Kaepernicks Kniefall

Es ist eine symbolische Szene gegen Rassismus: Marcus Thuram vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach geht nach seinem Tor im Geister-Heimspiel gegen Union Berlin aufs Knie. Am selben Wochenende bekunden auch die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi ebenso wie der Schalker Weston McKennie und der Kölner Anthony Modeste während der Spiele ihre Solidarität mit den Protesten in den USA – mal auf der Kleidung, mal auf der Kapitänsbinde, mal auch nur mit den Händen. Immer mehr Spieler positionieren sich seitdem öffentlich gegen Rassismus.

Im US-Sport ist die Rassismus-Debatte längst angekommen: Colin Kaepernick, damals Quarterback des American-Football-Teams San Francisco 49ers, kniet im Jahr 2016 während der Nationalhymne nieder, reckt die Faust als Black-Power-Geste und schließt die Augen. Er singt nicht. Es ist ein klares Zeichen: Diese Hymne, zu der die Spieler eigentlich stehen, schließt ihn nicht mit ein. In den kommenden Wochen schließen sich immer mehr Spieler an, unter anderem Kaepernicks Teamkollege Eric Read oder auch Jeremy Lane von den Seattle Seahawks. So protestieren sie gegen Rassismus und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Afroamerikaner werden in den USA häufiger Opfer von Polizeigewalt als Weiße, das ist statistisch belegt. Kaepernick löst eine weltweite Bewegung aus. Auch die amerikanische Fußballerin Megan Rapinoe geht während der Hymne vor einem Länderspiel auf die Knie, die Bundesliga-Profis von Hertha BSC ziehen im Oktober 2017 vor der Partie gegen den FC Schalke 04 nach. Auch im Baseball folgen einige Akteure Kaepernicks Beispiel.

Der Kniefall des heute 32-Jährigen ist angelehnt an Martin Luther King. Der farbige Bürgerrechtler war das bekannteste Gesicht der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung Civil Rights Movement. 1965 ließ er sich in der Kleinstadt Selma vor einer Kette bewaffneter Polizisten auf die Knie nieder aus Protest gegen die Gewalt gegen seine Landsleute.

Rund 50 Jahre später bringt Kaepernick die Rassismus-Debatte endgültig in den Fokus des Sports. Donald Trump, der im Januar 2017 amerikanischer Präsident wird, schießt über alle Kanäle gegen den Quarterback, nennt alle Spieler, die während der Hymne abknien, sogar Hurensöhne. Das Knien ist in der National Football League (NFL) seit Mai 2018 verboten. Wer dennoch protestieren will, darf in der Kabine bleiben. Einen Monat vor dieser Entscheidung wird Kaepernick von Amnesty International als Botschafter des Gewissens ausgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt ist er seit mehr als einem Jahr vereinslos. Sein bislang letztes Spiel bestreitet er am 1. Januar 2017. Dass er keinen neuen Klub findet, machen viele an seinen politischen Statements fest.

Der Tod von George Floyd ruft den ehemaligen Footballstar wieder als Symbolfigur im Kampf gegen Rassismus in Erinnerung. Die Proteste in Minneapolis verteidigt er. Bereits jetzt haben viele NFL-Stars angekündigt, in der kommenden Saison bei der Hymne knien zu wollen.

Weitere Informationen

Der Fall George Floyd

Die Amerikaner protestieren. Manche friedlich, andere wütend und gewalttätig. Der Grund ist der Fall George Floyd. Er stirbt am 25. Mai in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz, der gefilmt wird. Die Bilder zeigen, wie ein Polizist acht Minuten und 46 Sekunden lang auf dem Nacken des 46-jährigen Afroamerikaners sitzt. Floyd, der sich, anders als von der Polizei behauptet, widerstandslos festnehmen ließ, ruft mehrfach, er könne nicht atmen, bis er verstummt. Später wird in einem Krankenhaus sein Tod festgestellt. Am folgenden Tag beginnen die Proteste, Demonstrationen und Ausschreitungen. Viele Geschäfte werden geplündert. Auch in Deutschland versammeln sich die Menschen gegen Rassismus auf den Straßen. Zwei Autopsien kommen zu dem Schluss, dass der Polizeieinsatz für Floyds Tod verantwortlich ist. Während der amtlichen Untersuchung zufolge Rauschmittel und gesundheitliche Probleme zum Tod beigetragen haben könnten, hat eine von der Familie Floyds in Auftrag gegebene Autopsie ergeben, dass keine Vorerkrankungen vorlagen. Tausende sind bei der Beerdigung Floyds in Houston dabei.