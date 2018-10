Florian Peters (am Ball) ist nach dem erfolgreichen Doppelspieltag mit seiner HSG Stuhr alleiniger Tabellenführer. (Viola Heinzen)

Stuhr-Brinkum. Das Top-Spiel der Handball Landesliga zwischen der HSG Stuhr und den Gästen vom TSV Daverden war in der 40. Minute angekommen, da war die Begegnung für Fabian Stapper gelaufen: Den Rest der Partie musste der Linksaußen der HSG Stuhr nach einer unglücklichen Abwehraktion mit geschwollener Wange von der Bank aus verfolgen. 18:17 lautete das Resultat zu diesem Zeitpunkt für die Gäste aus dem Landkreis Verden. 20 Minuten später war die Blessur aber zumindest für einen Augenblick vergessen. „Spitzenreiter, Spitzereiter, hey, hey, hey“, stimmte Stapper an, mitten im Siegerkreis tanzend. Kurz zuvor hatte sein Team mit einem 31:27 (14:15)-Erfolg die alleinige Tabellenführung übernommen. Der Triumph im Duell mit den von Ingo Ehlers trainierten Gästen war das i-Tüpfelchen auf einem erfolgreiches Wochenende.

Denn bereits am Freitag war die HSG Stuhr mit einem 32:31 (12:15)-Sieg vom TV Schiffdorf in die Heimat zurückgekommen. Vor dem Doppelspieltag war die Stimmung bei Trainer Sven Engelmann schon gut gewesen. Nach der optimalen Ausbeute von zwei Siegen aus zwei Spielen war sie noch ein Stück weit besser. „Was für eine geile zweite Halbzeit“, strahlte der Coach der Stuhrer nach dem Sieg gegen den TSV Daverden, der am Brunnenweg seine erste Niederlage in der noch recht jungen Saison hinnehmen musste. „Wir leisten uns in der entscheidenden Phase einfach zu viele Fehler und lassen bestimmt 15 klare Chancen liegen“, erkannte Ingo Ehlers den Sieg der Hausherren an, machte aber vor allem eigene Versäumnisse dafür verantwortlich.

Bis zum 18:17 für die Gäste durch den starken Linkshänder Patrick Bartsch war nicht abzusehen, wer die Begegnung entscheiden würde. Mehrfach war die Führung bis zu diesem Zeitpunkt von der einen auf die andere Seite gewechselt. Als Meik Schäfer dann aber einen Zwischenspurt der Hausherren mit dem Treffer zum 22:18 abschloss, befand sich die HSG Stuhr auf der Siegerstraße. Näher bis auf drei Tore kamen die Gäste in der verbliebenen Spielzeit nicht wieder heran.

Wie so oft in dieser Saison wurde auch das Top-Spiel nur von einem Schiedsrichter geleitet. Dieser hatte Stefan Pfüller nach einem Laufduell mit Daverdens Ole Fastenau bereits nach etwa einer Viertelstunde mit einer direkten Roten Karte vom Feld geschickt. Als Nachteil sollte sich die harte Entscheidung gegen die ohne Christian Schwarze und Tim Kieselhorst angetretenen Gastgeber nicht erweisen, da der von Sven Engelmann aufs Feld Oliver Link die Gäste-Deckung fortan das eine oder andere Mal schwindelig spielte. Am Ende war der Mittelmann der Gastgeber sieben Mal erfolgreich und hatte zudem Daverdens Rückraummann Simon Bodenstab mit einer Kurzdeckung aus dem Spiel genommen. Stärkster Mann auf dem Feld war indes einmal mehr Ashkan Sadeghi. Der Keeper der HSG brachte die Angreifer der Gäste mit seinen Paraden förmlich zur Verzweiflung.

Knapp 48 Stunden zuvor hatte Engelmann am Freitag ein Wechselbad der Gefühle durchlebt. Nach einem Blitzstart – 6:0 stand es nach sechs Minuten für die HSG – hatten die Gäste beim starken Aufsteiger TV Schiffdorf den Faden verloren. Die Hausherren nutzen die Schwäche der Engelmann-Crew zunächst zum Ausgleich (10:10, 22.) und dann zu einer Drei-Tore-Führung – 24:21 (42.). Eine Zeitstrafe gegen Schiffdorfs Alexander Rath brachte die Gäste dann zurück ins Spiel. Mit vier Treffern in Folge habe seine Mannschaft Rückenwind mit in die Schlussphase genommen, meinte Sven Engelmann. Zwischendurch hätten sich seine Spieler allerdings mehr auf Meckern als auf das Spiel konzentriert, sprach der Coach ein Manko an. In der spannenden Schlussphase sorgte Jan Burgdorf 30 Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem zweiten Treffer für den 32:31-Endstand.