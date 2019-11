Stuhrs Jan Burgdorf wurde vom TV Oyten in die Mangel genommen. (Braunschädel)

Brinkum. In der Handball-Landesliga der Männer gibt es seit diesem Wochenende nur noch eine Mannschaft, die eine weiße Weste trägt: der TV Oyten. Auch die HSG Stuhr vermochte den Siegeszug der von Lars Müller-Dormann trainierten „Vampires“ nicht zu stoppen. Mit 27:20 (10:8) gingen die Zähler am Ende deutlich an die Männer aus dem Landkreis Verden.

Bis zum 11:11 (34.) war es in der Brinkumer KGS-Sporthalle eine mehr als ausgeglichene Partie. In der Folge setzten sich die Gäste aber durch einen Treffer von Kreisläufer Timo Blau auf 15:12 ab. Als Robin Hencken sieben Minuten vor dem Ende zum 24:17 getroffen hatte, war die Begegnung zugunsten des TV Oyten entschieden. Stuhrs Übungsleiter Sven Engelmann musste neben Stefan Pfüller kurzfristig auch noch Malte Hamsch vom Spielbogen nehmen. Der ehemalige Schwaneweder hatte sich am Donnerstag beim Abschlusstraining leicht das Knie verdreht. Ab der 20. Minute spielte dann auch Fabian Stapper nicht mehr mit: Stuhrs Linksaußen sah nach einer Attacke gegen Oytens Marcel Vornholt beim Konter von den Schiedsrichtern eine vertretbare Rote Karte.

Kein Vorwurf vom Trainer

„Was das Kämpferische angeht, kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber Oyten war unter dem Strich den einen Tick besser als wir und hat verdient gewonnen“, erkannte Sven Engelmann den Sieg der Gäste an. Aufseiten des TV Oyten musste Linkshänder Anton Zitnikov mit einer Bänderverletzung passen. Im Tor des TVO bot der routinierte Harald Lüthje an alter Wirkungsstätte eine starke Partie. Zum besten Torschützen bei den Gästen avancierte Linksaußen Mattis Brüns. Er traf sieben Mal aus dem Feld heraus. Für die HSG Stuhr trafen Malte Blume und Christoph Schneider jeweils fünfmal.

Stuhr zu Gast in Delmenhorst

Beiden Mannschaften machte zu schaffen, dass in der Sporthalle am Brunnenweg seit Kurzem ein Haftmittelverbot besteht. Handball ohne Backe sei halt ein anderer Sport, meinte Lars Müller-Dormann. „Es war kein schönes Spiel, aber was am Ende zählt, sind die Punkte“, sagte der Trainer der Gäste. Unterdessen will die HSG Stuhr ihr Punktekonto am kommenden Wochenende bei der HSG Delmenhorst II aufpolieren. Nach einem 28:26 beim SVGO Bremen hat die Oberliga-Reserve aktuell einen Zähler mehr auf dem Konto als die Stuhrer.