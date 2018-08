Waren in der ersten Halbzeit gegen den TuS Sudweyhe um Lars-Hendrik Hasselbring noch einen Schritt schneller: Philipp Meyer (am Ball) und der SC Twistringen. (Janina Rahn)

Sudweyhe. Da ist er also, der erste Punktverlust für den SC Twistringen. Nach zwei Siegen in der Bezirksliga verloren die Fußballer von Trainer Walter Brinkmann gegen den TuS Sudweyhe unter Christian Mach mit 1:3 (1:0). Die Zuschauer sahen von beiden Mannschaften zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft total zufrieden, viele Szenen waren schön anzusehen“, sagte Blaumeisen-Coach Brinkmann, während Mach in der Kabine die richtigen Worte fand.

Das war auch nötig, schließlich ging der SCT in der 23. Minute durch ein Tor von Christoph Harms in Führung. Nach einer schönen Kombination auf der rechten Außenbahn spielte Lennart Bors den Ball quer in die Mitte, wo Christoph Hainke den Ball verarbeitete. Dessen Abschluss konnte Sudweyhes Torwart Alexander Keskinsoy noch zur Seite abwehren, doch Harms stand perfekt und schob locker zur Führung ein. „Das Tor war wirklich schön von hinten herausgespielt“, freute sich Brinkmann über den Treffer.

Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ausgeglichenes Spiel. Der TuS wollte offensiv und aggressiv nach vorne spielen, die Blaumeisen verteidigten die Aktionen der Gastgeber mehr als ordentlich, die mit ihren letzten Pässen nur selten die Abwehr überwanden. Erst in der 18. Minute wurde es vor dem Tor von Twistringens Jannik Blome gefährlich, als Jannik Liebig aus rund 14 Metern beherzt abzog, den Kasten allerdings verfehlte. „Wir waren nach vorne einfach nicht zwingend genug, aber hatten die Partie schon im Griff“, sagte Sudweyhes Trainer Mach zum ersten Durchgang. Dennoch hatten vor allem die Blaumeisen nach dem 1:0 mehrmals die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen (31, 38., 41.). Mit schnellen Kontern konnten sie in den ersten 45 Minuten noch die Sudweyher Defensive überraschen.

Das änderte sich dann allerdings nach dem Seitenwechsel. Wo wir wieder bei Machs Pausenansprache wären: „Wir haben über die Konter gesprochen und wie wir die verteidigen wollen. Danach hatte Twistringen keine Mittel mehr“, stellte der Trainer fest. Und tatsächlich kamen die Gastgeber deutlich besser aus der Kabine, wobei die Blaumeisen die erste Großchance des Durchgangs hatten. Nach einem schnellen Pass spielte Bors einen Verteidiger aus und schoss ins lange Eck. Sein Schuss landete allerdings am Pfosten, den Abpraller konnte Harms diesmal nicht verwerten (54.).

Frühes Pressing und lange Bälle

Diese Chance stachelte die Sudweyher zusätzlich an. Nahezu im Gegenzug glichen sie aus. Per Chip bedient, versuchte Tobias Hall, den Twistringer Schlussmann Blome zu überwinden. Dieser reagierte noch glänzend, konnte den Heber allerdings nur nach oben abwehren. Hall köpfte anschließend ohne Mühe den Ball ins Tor (57.). Nach dem Ausgleich zeigte sich der SCT verunsichert. Den Spielern ging der konzentrierte Spielaufbau ab, sie versuchten, schnell nach vorne zu spielen, während der TuS früh presste. Die Folge waren lange Bälle in die Spitze, die meist bei einem Sudweyher Verteidiger landeten, oder unnötige Ballverluste. „Wir waren 60 bis 70 Minuten wirklich stark. Vielleicht fehlte uns später das klare Oberwasser und ein wenig der Mut“, konstatierte Twistringens Trainer Brinkmann. Auf der anderen Seite wurde der TuS Sudweyhe immer stärker und belohnte sich in der 69. Minute mit der Führung. Nach einem diskutablen Freistoß an der Strafraumgrenze, den Julian Heusmann äußerst platziert in die rechte untere Ecke schoss, staubte Lars-Hendrik Hasselbring den abgewehrten Ball Blomes ab und erhöhte auf 2:1 für die Hausherren. Den Schlusspunkt setzte Jannik Liebig, der nach einer schnellen Kombination auf der rechten Außenbahn locker abschloss. Heusmann hatte ein Zuspiel Halls per Abpraller auf Liebig abgelegt, der dann keine Mühe hatte, das Spielgerät im Tor unterzubringen (85.). „Man kann nicht alles verteidigen“, gab auch SCT-Trainer Walter Brinkmann zu.

Dieser freute sich dennoch über die Leistung seiner Mannschaft: „Ich schaue nicht auf das Ergebnis. Die sechs Punkte haben wir und wir werden sehen, wo es für uns in dieser Saison hingeht.“