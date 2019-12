Jan Erik Penning zeigte sich in Didderse gut in Form. (FR)

Didderse. Ein bisschen gruselig klingt es schon: Galgenberg. Doch für Jan Erik Penning war er nur Teil einer sportlichen Herausforderung: Der Radsportler des RSV Bruchhausen-Vilsen stellte sich ihr in Didderse beim dritten und letzten Rennen der Panther-Cross-Serie. Doch nicht nur der Berg machte den Kurs technisch anspruchsvoll, sondern auch die Abfahrt im tiefen Sand. Penning zeigte jedoch wie seine Vereinskameraden Martin Petersen und Sabrina Ernst eine starke Leistung.

Dreimal ging es den Galgenberg hinauf. „Alle Anstiege waren aber ohne Schieben zu bewältigen, wenn man denn freie Bahn hatte“, berichtete Penning. Die restlichen Passagen des Kurses seien gespickt gewesen mit Wurzeln. Man habe sehr aufpassen müssen, um keinen Plattfuß zu bekommen. Nachdem Penning das zweite Rennen der Cross-Serie in Harxbüttel wegen eines Uni-Seminars verpasst hatte, startete er nun umso motivierter. Eine Top-Ten-Platzierung war sein erklärtes Ziel – und ihm gelang eine Punktlandung. Bereits beim Start aus der zweiten Reihe landete er auf Rang neun. In einer Senke kam der Weyher jedoch zu Fall, konnte mit einem leicht verbogenen linken Schalthebel jedoch weitermachen. In der Folge touchierte Penning auch noch einen Baum, kam aber mit einem Loch in der Hose davon. Mit Platz zehn war das allerdings schnell vergessen. „Nächstes Jahr wird dann noch mal richtig angegriffen“, kündigte er an, erneut dabei sein zu wollen.

Martin Petersen (Masters 3) musste sich nach einem schlechtem Start nach vorn kämpfen. Das gelang ihm mit Bravour: Als Achter fuhr er sein bestes Ergebnis der Serie ein.

Sabrina Ernst startete zum ersten Mal bei den Elite-Frauen. Sie sammelte nicht nur neue Erfahrungen, sondern erzielte mit Rang drei auch ein gutes Ergebnis.