Kampf war Trumpf im Derby, am Ende behielten aber die Bassumer um Alexander Pestkowski (rechts) klar die Oberhand. (Viola Heinzen)

Twistringen. Alexander Pestkowski grinste. Es war das Grinsen eines Siegers. „Ich hatte ein bisschen Ladehemmung, aber das ist jetzt hoffentlich vorbei“, sagte er. Beim 21-jährigen offensiven Mittelfeldspieler des TSV Bassum ist im Derby der Fußball-Bezirksliga beim SC Twistringen der Knoten geplatzt – und wie: Nach zuvor elf Spielen ohne Treffer in dieser Saison erzielte er beim 4:1 (2:0) seines Teams gleich drei Tore und wurde damit zum Helden des Nachbarschaftsduells. Während die Bassumer nach dem erneuten Sieg im Punktspielderby bester Laune waren, herrschte bei den Twistringern nach der fünften Niederlage in Serie Katerstimmung.

„Alexander Pestkowski hat den Unterschied gemacht“, fand Blaumeisen-Coach Walter Brinkmann. Sein Team habe den Matchwinner nicht aus dem Spiel nehmen können. Bassum-Coach Torsten Klein hatte ebenfalls einen starken Dreifach-Torschützen gesehen, aber machte den Erfolg eher an einer richtig guten Leistung der gesamten Mannschaft fest. „Alle haben es absolut stark gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs, sie haben ein ganz tolles Spiel gemacht“, sagte er. Zum Erfolg trug in der Tat jeder Bassumer seinen Teil bei. Die Defensive ließ kaum etwas zu, das Mittelfeld war dominant und die Offensive gefährlich. Zusätzlich zu Pestkowski taten sich besonders Marc Lischkowitz als unermüdlicher Zweikämpfer und Antreiber sowie Jannik Hahnel hervor, der im Sturm zwar nur Luft für 60 Minuten hatte, in dieser Stunde aber alles investierte, was die Beine hergaben. Klein machte in der Einstellung seiner Spieler den entscheidenden Unterschied im Vergleich zur 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen Heiligenfelde aus. „Wir sind als Mannschaft aufgetreten. Wenn man sieht, wie oft wir gedoppelt haben und wie viele Zweikämpfe wir gewonnen haben, war das schon stark.“

Bassum bestraft Twistringer Fehler

Pestkowski freute sich derweil „über den Mut, den wir hatten. Wir haben uns getraut, Fußball zu spielen.“ Davon profitierte er auch selbst bei seinen drei Toren, die er allesamt mit großer Konsequenz markierte. Mit seinem ersten Saisontreffer beendete er nicht nur seine 1017-minütige Torflaute in dieser Spielzeit, sondern verlieh den Bassumer Hoffnungen auf einen weiteren Derbysieg in der Liga über die Blaumeisen auch jede Menge Nahrung (27.) – erst recht, als er noch vor der Pause nachlegte (45.). Begünstigt wurden Pestkowskis Treffer durch einige Twistringer Unzulänglichkeiten im Spielaufbau, aber auch im Zweikampfverhalten. „Im Moment ist es eine ganz schwierige Phase. Alles, was am Anfang gut war, ist jetzt schlecht. Was wir auch versuchen: Im Moment funktioniert es nicht“, konstatierte Brinkmann nach der schmerzhaften Niederlage.

Nur in der Phase direkt nach dem Seitenwechsel durften die Gastgeber auf einen Punkt hoffen. Nachdem Hahnel das dritte Bassumer Tor verpasst hatte, verkürzte Nils Schäffer per Eigentor für Twistringen (47.). Kurz darauf war es wieder Hahnel, der die Chance ausließ, für klare Verhältnisse zu sorgen (49.). Nur dank der starken Parade von Dominik Overmeyer gegen Lennart Bors hatte die TSV-Führung kurz darauf noch Bestand (56.). „Danach haben wir es wieder sehr gut gemacht und mit dem Doppelschlag die Partie entschieden“, sagte Klein mit Blick auf die Tore durch zum dritten Mal Alexander Pestkowski (61.) sowie Manka Madun (63.).

Bassum nutzte die Twistringer Schwächen gnadenlos aus, erzwang aber auch durch frühes Stören die Fehler der Gastgeber. Am Ende hätten die Gäste sogar noch höher gewinnen können, „aber ein 4:1 reicht auch“, fand Klein. Pestkowski, der mit seinen Toren auch zur erfolgreichen Bassumer Revanche für das Pokal-Aus gegen den SCT beitrug, freute sich derweil schon auf den Abend: „Da geht noch was.“

Den Twistringern war dagegen nicht nach feiern zumute – wieder einmal haben sie das Derby verloren, zum siebten Mal in Folge, wenn es um Punkte ging. Die Lage, das war den Worten Brinkmann zu entnehmen, ist kompliziert: „Wir trainieren wie ein Landesligist, aber wir spielen wie ein Kreisligist“, sah er vakante Unterschiede zwischen Trainings- und Spielbetrieb. Den Stab über seiner Mannschaft wollte der Trainer allerdings nicht brechen. „Eins muss jeder wissen: Wir kommen wieder.“