Tobias Peters brachte die Stuhrer in Nienburg in Front. (Thorin Mentrup)

Nienburg. So richtig ins Rollen kam der TV Stuhr im Spiel der Fußball-Bezirksliga beim Aufsteiger SV Inter Komata Nienburg nach 60 Minuten. Tobias Peters erzielte den ersten Treffer des Spiels und läutete damit den furiosen Schlussspurt der Mannschaft von Christian Meyer und Stephan Stindt ein: Am Ende führte dieser zu einem 6:0 (0:0)-Kantersieg.

Bereits im ersten Abschnitt hatten die Stuhrer mehr vom Spiel. Einen Kopfball von Riccardo Azzarello konnte Nienburgs Torhüter Linus Kramer gut parieren (7.). Einen Flankenball nahm Tobias Peters volley, doch sein Schuss landete über dem Gehäuse (15.). Torben Drawerts Schuss aus 16 Metern sauste knapp links vorbei (42.). „Bei eigenen Ballverlusten war Inter Komata durchaus gefährlich“, beobachtete Stuhrs Coach Christian Meyer. So musste TVS-Keeper Niklas-Jonah Lührs eine brenzlige Eins-gegen-eins-Situation entschärfen (30.).

Auf einmal läuft es vor dem Tor

Eine Stunde war absolviert, als der Knoten zu Gunsten der Stuhrer platzte. Eine Flanke von Tim Langreder lenkte Kramer genau vor die Füße von Peters, der aus zwölf Metern traf. Drei Minuten später setzte Langreder einen Freistoß an die Latte. Azzarello schaltete am schnellsten und köpfte ins Eck. Dann parierte Lührs einen Foulelfmeter von Saad Haso, den Janis Öhlerking verursacht hatte (64.). Drawert verwertete anschließend einen Pass in die Tiefe von Dimitri Steen (65.) und traf dann ein weiteres Mal nach einem Zuspiel von Fabian Bischoff, wobei dieser Torhüter Kramer umkurvte (80.). Einen Abklatscher des Schlussmanns schaufelte Steen in der 84. Minute über diesen hinweg zum 0:5. Steen war es auch, der nach Hereingabe von Drawert den Endstand markierte (87.). In der Schlussminute sah Nienburgs Darian Karl Frielingsdorf für ein Frustfoul an Schwirz noch die Rote Karte. „Wir haben nach der Führung weiter konsequent nach vorne gespielt. Bei Komata stimmte es in der Rückwärtsbewegung nach unserer Führung nicht mehr“, fasste Christian Meyer zusammen.