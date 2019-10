Immer mittendrin: Seckenhausens Philip Kleingärtner (rotes Trikot) nimmt es auch mit mehreren Gegenspielern auf. (Thorin Mentrup)

Wenn Philip Kleingärtner an den kommenden Sonnabend denkt, spricht aus ihm die pure Vorfreude: „Das sind doch die Spiele, wegen derer man Fußball spielt“, sagt der Mittelfeldspieler der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Als Tabellenführer tritt seine Elf beim TSV Weyhe-Lahausen an, der derzeit Rang drei belegt. Es ist eine dieser Partien, die bei den Sportlern und Verantwortlichen dieses berühmte Kribbeln auslösen. Das sind die Spiele, die Kleingärtner mag und in denen er besonders vorangehen will.

„Diesen Anspruch habe ich an mich selbst“, bekräftigt er und fügt hinzu: „Besonders als Kapitän.“ Und das mit gerade einmal 22 Jahren. Die Binde erhielt er bereits in der vergangenen Saison. Überrascht sei er gewesen, gibt er zu, schließlich gab es fraglos ältere Spieler im Kader, aber vor allem auch Akteure, die schon länger als er in Seckenhausen spielen. Doch Pipo, wie Kleingärtner genannt wird, ist auch in seinem jungen Alter bereit für Führungsaufgaben. „Es fällt mir jedenfalls nicht schwer vorwegzugehen. Ich fühle mich wohl in der Truppe und weiß, dass das Trainerteam hinter mir steht und die Mannschaft mich in dieser Rolle akzeptiert“, spürt Kleingärtner großes Vertrauen. Das will er zurückzahlen mit guten Leistungen – vor allem dann, wenn er besonders gebraucht wird wie am Sonnabend auf der Weyher Zentralsportanlage. Im ersten Spitzenspiel der Saison beim SV Bruchhausen-Vilsen hat das nicht geklappt. Die TSG verlor 0:2, Kleingärtner konnte wie seine Mitspieler kaum entscheidende Akzente setzen. Das wurmt ihn. Dass er zuvor Adduktorenprobleme hatte, lässt er nicht als Ausrede gelten. „Es war von allen nicht gut, aber ich muss als Kapitän in so einem Spiel die Mannschaft mitreißen.“ Kleingärtner, der Mann für das Mittelfeldzentrum, ist kritisch, vor allem sich selbst gegenüber.

Eine Saison mit Kumpel Kiesewetter

Der 22-Jährige hat hohe Ansprüche an sich selbst. Bereits als Jugendlicher wollte er so hoch wie möglich spielen. Deshalb zog es ihn als Elfjährigen vom TSV Heiligenrode zum SC Weyhe, wo er im A-Jugendalter bereits Erfahrung im Herrenbereich sammelte. 2016 folgte dann der Schritt zu Bezirksliga-Aufsteiger Seckenhausen, unter anderem wegen seines Freundes Nico Kiesewetter. „Er hat früher eine Straße weiter gewohnt. Wir wollten beide unbedingt zusammenspielen, aber er ist zwei Jahre älter. Deshalb hat das in der Jugend nie geklappt.“ Im Herrenbereich standen sie immerhin eine Saison lang gemeinsam auf dem Platz, ehe es Kiesewetter nach Etelsen zog. Ob Kleingärtner seinen Kumpel zur TSG zurücklotsen kann? „Ich arbeite dran“, lacht er. Doch mit ihrem Teams haben beide erst einmal ihre eigenen Aufgaben zu meistern. Kleingärtner will mit Seckenhausen nach dem Abstieg im Vorjahr direkt zurück in die siebthöchste Spielklasse. Die Vorzeichen dafür stehen gar nicht schlecht mit der Tabellenführung. „Aber es ist alles sehr eng. Viele haben am Anfang gesagt, dass wir durchmarschieren werden. Aber wir sind da ganz ehrlich zu uns selbst: So einfach wird das nicht“, bleibt Kleingärtner bodenständig. Der Kapitän sorgt dafür, dass kein Seckenhauser abhebt.

Ein Aufstieg käme aber auch nicht völlig überraschend. In Seckenhausen herrscht schon länger Aufbruchstimmung. Die hängt mit dem Trainerteam um Chefcoach André Schmitz zusammen, aber auch mit Neuzugängen wie Iman Bi-Ria und Sercan Durmaz und jungen, hungrigen Spielern, die nachrücken und im Training Druck machen. Die TSG entwickelt sich. Das muss sie auch, denn sie wird in der Kreisliga anders wahrgenommen als in der Bezirksliga. Sie ist Aufstiegsanwärter statt Abstiegskandidat. Das bringt auch eine neue Art des Fußballspielens mit sich. Seckenhausen trifft häufiger auf defensiv ausgerichtete Gegner, muss das Spiel selbst machen. Das sah in der Bezirksliga anders aus. „Mir persönlich gefällt es besser, wie es jetzt ist“, sagt Kleingärtner. Er kann Fußball arbeiten, aber eben auch richtig gut spielen. „Ich habe den Ball gern am Fuß, will Angriffe einleiten und meine Mitspieler einsetzen.“

Wenn es darum geht, die Defensive des Kontrahenten auszuhebeln, kommt dem technisch starken 22-Jährigen mit seiner Übersicht eine Schlüsselrolle zu. Und torgefährlich ist er auch, das hat er gerade erst bei seinem Comeback gegen Neuenkirchen mit zwei Treffern beim 6:3-Sieg gezeigt. „Zu Null wäre mir lieber gewesen“, war Kleingärtner nicht ganz zufrieden. „Dafür hätte ich auch auf meine Tore verzichtet.“ Ein persönliches Ziel hat er allerdings mit seinem Doppelpack erreicht: „Ich habe mehr Tore als letztes Jahr geschossen.“ Damals waren es vier, nun sind es in acht Partien bereits fünf. Aber das ist nur ein kleiner Etappensieg. Die Bezirksliga ist das große Ziel, auf das die TSG hinarbeitet – mit einem jungen Anführer, der beweisen will, dass er auch in den großen Spielen auf einem Top-Level agieren kann.