Lina Horstmann steuerte fünf Treffer zum HSG-Sieg in Bremerhaven bei. (Karsten Klama)

Bremerhaven. Da ist der zweite Saisonsieg für die HSG Phoenix: Bei der LTS Bremerhaven gewannen die Landesliga-Handballerinnen am Sonntagabend verdient mit 22:20 (10:9) und zeigten dabei eine sehr gute Leistung, wie Trainer Christoph Schweitzer zufrieden feststellte: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten: Wir haben unser Spiel durchgezogen und am Ende verdient gewonnen.“

Von der ersten Minute an zeigte sich Phoenix sehr konzentriert und nahm das Zepter in die Hand. In der Abwehr zeigten sich die Gäste äußerst standhaft in den Eins-gegen-eins-Situationen und unterbanden die Angriffe der robusten Gastgeberinnen konsequent, in der Offensive agierte die HSG variabel genug, um immer wieder Lücken in die Defensive der Bremerhavenerinnen zu reißen. Die Folge war eine schnelle 4:1-Führung der Gäste. Überhaupt kamen die Gastgeberinnen nur ein einziges Mal in den Genuss einer Führung – beim 1:0 durch Anna Loos. Auch das unterstreicht, wie geschlossen Phoenix in der Seestadt auftrat.

Weil sich alle Spielerinnen der HSG nahtlos ins Spiel einfügten, ließen sie die Bremerhavenerinnen vor allem nach der Pause nie so richtig herankommen. Immer wieder erzielte Phoenix durch Tempogegenstöße auch die so wichtigen leichten Tore. „Nach der Pause hat sich die Führung zwischen zwei und vier Toren eingependelt“, erklärte Schweitzer, der sich darüber freute, wie konstant sein Team auftrat: „Gegen Arsten ist uns das nicht ganz gelungen, dieses Mal haben wir es bis zum Schluss durchgezogen. Der Sieg ist sehr befreiend für uns und nimmt uns auch etwas den Druck.“ Im Klassement verbesserte sich die HSG auf Rang acht.