Die HSG Phoenix um Lina Horstmann (am Ball) startet erneut in der Landesliga, allerdings in der Staffel Weser/Ems. (Karsten Klama)

Eigentlich hatten sich die Handballerinnen der HSG Phoenix bereits mit dem Gang in die Landesklasse abgefunden. Doch ein Anruf änderte alles: Diesen Anruf erhielt Trainer Christoph Schweitzer. Am anderen Ende der Leitung war Andreas Werner, seines Zeichens Staffelleiter für die Landesligen der Frauen und Männer beim Handballverband Niedersachsen. Und er hatte eine gute Nachricht für den Coach der Kreisdiepholzerinnen. Die HSG darf in der Landesliga bleiben. Aber sie bekommt auch ein neues Zuhause, denn sie spielt ab der kommenden Saison nicht mehr in der Bremer Staffel, sondern im Weser-Ems-Bereich. Doch nicht nur das wird sich bei Phoenix ändern. Der Umbruch, der mit dem Abstieg aus der Oberliga begann, geht weiter, wenn auch nicht so hart wie noch im Vorjahr.

„Wir freuen uns, in der Landesliga bleiben zu dürfen“, ist Schweitzer glücklich über den unerwarteten Klassenerhalt samt Staffeltausch, der laut dem Trainer auch deshalb möglich ist, weil Twistringen genau an der Grenze zwischen Weser-Ems und Bremen liegt. Ob es nun von Twistringen aus in die Grafschaft Bentheim gehe oder in Richtung Stade, macht von der Fahrzeit her keinen großen Unterschied. Schweitzer selbst ist übrigens in gewisser Weise ein Leidtragender dieses Staffeltausches: Für ihn werden die Wege länger, denn er wohnt in Weyhe. Doch er kennt weite Fahrten noch aus seiner aktiven Zeit. „Ich bin als Spieler dreimal in der Woche aus Brinkum nach Daverden zum Training gefahren.“ Für ihn ist ohnehin etwas anderes entscheidend: „Wir können weiter leistungsbezogen auf diesem Niveau spielen. Das ist das, was wir wollten.“ Deshalb kam die unverhoffte Chance gerade recht.

Vechta statt Arsten

Der Staffelwechsel könne auch ein Vorteil sein, glaubt Schweitzer: „Uns kennt ja keiner in dieser Region. Und wir können vielleicht ein bisschen unvorbelasteter rangehen, als wenn wir wieder in Bremen spielen würden.“ Die Wege führen nun also nicht mehr nach Arsten oder Delmenhorst, sondern nach Barnstorf beziehungsweise Diepholz, Nordhorn oder auch Vechta. Bei den dortigen Sportfreunden Niedersachsen gibt es direkt am ersten Spieltag Anfang September ein Wiedersehen mit Christina Lehmkuhl. Ganz fremd wird also nicht alles sein für Phoenix.

Ganz genau bekannt ist hingegen die Zielsetzung, mit der die HSG am Mittwoch ins Training eingestiegen ist: So schnell wie möglich will sie nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Daran arbeitet ein Team, das sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht so stark verändert hat wie zuvor. Dennoch sagt Schweitzer: „Es ist Phase zwei des Umbruchs.“ Dieser betrifft auch das Trainerteam: Co- und Mentaltrainer Stefan Honscha hat aufgehört, dafür steht Schweitzer nun Jens Monsees zur Seite. Er ist im Phoenix-Nest ein guter Bekannter, hat er doch im vergangenen Jahr die B-Juniorinnen zur Meisterschaft geführt. Er kennt die Spielerinnen, die die HSG-Zukunft mitgestalten sollen, bereits.

Und auf wen kann das Trainerduo auf dem Feld bauen? Definitiv wieder auf Nadine Berger, die wieder komplett ins Aufgebot zurückkehrt und dem jungen Team mit ihrer Erfahrung Sicherheit geben soll. Externe Zugänge gibt es dagegen nicht. Auch deshalb spielt die A-Jugend, die mit Harpstedt eine Spielgemeinschaft bildet, eine wichtige Rolle in den Planungen der neuen Saison. „Wir werden einige Spielerinnen mit Doppelspielrecht ausstatten, sodass auch der ältere A-Jugend-Jahrgang bereits Fuß fassen kann“, erklärt Schweitzer, auf die junge Garde setzen zu wollen. Angesichts von zwölf Spielerinnen im Aufgebot werden Woche für Woche Kaderplätze frei sein. Mit Amelie Hoffman, die in Köln ein Studium beginnen will, sowie Lara Sänger, die es ins Ausland zieht, kann das Phoenix-Trainerduo nicht planen. Mit aller Vorsicht wird Saskia Labbus nach ihrer langwierigen Schulterverletzung wieder aufgebaut. „Vielleicht empfiehlt sich in der Vorbereitung auch eine Spielerin aus der zweiten Mannschaft“, läuft die Suche nach Verstärkungen laut Schweitzer auch im Innern. Jörg Entelmann ist bei der Zweiten Trainer und Talententwickler.

Diese Saison muss Phoenix noch überbrücken, in den folgenden Jahren sieht es dann wieder besser aus, was Nachrücker aus dem Nachwuchs angeht. „Wir haben jetzt in der A- und B-Jugend einige starke Spielerinnen. Denen wollen wir eine Perspektive bieten“, sieht Schweitzer in naher Zukunft ein solides Gerüst aus einheimischen Akteurinnen, die das Gesicht der HSG bilden sollen. Eine Aussicht, die ihm gefällt. „Die Perspektive ist auf jeden Fall da. Das ist für uns als Trainer sehr wichtig.“ Um die Zukunft ist Schweitzer nicht bange, in der Gegenwart beginnt nun die Arbeit für eine weitere Saison in der Landesliga. Wenn auch in einer fremden Staffel…