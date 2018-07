Die ersten Pokalhürden für Trainerin Nadine Berger und die HSG Phoenix stehen fest. (UDO MEISSNER)

Stuhr/Twistringen. 52 Turniere, 14 Einzelspiele und 236 Mannschaften: Olaf Bunge, Spieltechniker beim Handball-Verband Niedersachsen (HVN), hat in diesen Tagen die erste Pokalrunde bei den Frauen und Männern veröffentlicht. Spieltermin ist das Wochenende 25./26. August. Aus der hiesigen Region sind die Männer der HSG Stuhr und die Frauen der HSG Phoenix dabei.

Pokal und die HSG Phoenix: Da war doch was? Richtig – während es für die Spielgemeinschaft aus Bassum, Twistringen und Syke in der vergangenen Punktrunde eher suboptimal lief, sorgte die Crew aus dem Landkreis Diepholz im Pokalwettbewerb für Furore. Bis ins Final Four spielte sich die HSG vor. Erst hier erwies sich der spätere Pokalsieger von der SG Friedrichsfehn/Petersfehn als zu stark. Mit 25:15 ging das Halbfinale an den Oberligisten aus dem Ammerland. Im aktuellen Wettbewerb der Spielzeit 2018/2019 genießt die HSG Phoenix in der ersten Runde Heimrecht. In Twistringen geht es am 26. August gegen die zukünftigen Ligarivalen TuS Komet Arsten und HSG Delmenhorst sowie gegen Landesliga-Absteiger TSV Morsum.

Bei den Männern muss die HSG Stuhr reisen – und zwar in den Kreis Verden zur HSG Verden-Aller. In der Domstadt bekommt es die Truppe von Coach Sven Engelmann neben dem Ausrichter mit zwei weiteren Landesligisten zu tun. Namentlich sind das der SVGO Bremen und die TS Hoykenkamp. Gespielt wird bei den 52 Turnieren mit einer verkürzten Spielzeit von zweimal 15 Minuten im Jeder-gegen-jeden-Modus. Nur der jeweilige Sieger der Vierergruppen zieht in die nächste Runde ein. Diese ist bei den Frauen und Männern für das Wochenende 13./14. Oktober terminiert.