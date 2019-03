Twistringen. Nach dem Schlusspfiff herrschte beim Handball-Landesligaspiel der Frauen zwischen der HSG Phoenix und der HG Bremerhaven noch keine Ruhe: Die HSG-Coaches Christoph Schweitzer und Stefan Honscha liefen direkt zu Schiedsrichter Jens Bohling. Der hatte eine Sekunde vor der Schlusssirene Bremerhavens Alissia Müller nach einer Attacke gegen Nadine Berger die Rote Karte gezeigt, aber keinen Siebenmeter, sondern nur einen Freiwurf gegeben. „Aber das hätte er unserer Meinung nach tun müssen“, erklärte Schweitzer den Grund seines Ärgers nach dem 16:16 (7:8) seines Teams im Kellerduell. Nun wird der Verein beim Verband Einspruch einlegen, wie Schweitzer bestätigte. „Aus unserer Sicht ist die Sachlage eindeutig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Die Regel wurde falsch ausgelegt und wir wurden um die Großchance gebracht, das Spiel zu gewinnen.“

Ein Punkt, so viel war direkt am Abend klar, ist zu wenig für die HSG im Abstiegskampf. „Deshalb müssen wir um den Sieg kämpfen“, fand Schweitzer. Seine junge Mannschaft hatte vor ihrem Spiel vom Sieg des Kellerkonkurrenten Bremervördes über Schlusslicht Oyten III gehört. „Natürlich wussten wir Bescheid, heutzutage bleibt so etwas nicht geheim“, machte Schweitzer deutlich.

Damit war auch klar: Der Druck auf Phoenix war noch größer, denn der Rückstand auf die Relegation betrug so vor dem Spiel bereits drei Punkte.

Mental auf der Höhe

Mit dieser mentalen Belastung gingen die Gastgeberinnen in dem spannenden Match ziemlich gut um. Defensiv spielten sie gut, zwangen die Gäste einige Male ins Zeitspiel und somit zu schwierigen Würfen. Offensiv jedoch haperte es. „Wir lassen einfach zu viele Chancen liegen“, monierte Schweitzer. Die Zahlen belegen, dass er Recht hatte: Hätte sein Team nicht gleich fünf von zehn Siebenmetern verworfen, hätte es die Diskussionen um die letzte Aktion der Partie wohl kaum gegeben. Doch das war nur ein Beispiel: Beim 16:15 eine Minute vor dem Ende erlaubten sich die Gastgeberinnen einen unnötigen Ballverlust, den Alissia Müller zum 16:16 nutzte. 22 Sekunden vor Schluss nahm Schweitzer noch eine Auszeit. Taktiktüftler Honscha hatte eine Idee für den letzten Spielzug ausgetüftelt. Die HSG brachte die siebte Feldspielerin. Doch auch dieser Schachzug missglückte.

Kurz darauf folgte die Szene, die die Gemüter erhitzte – und am Ende für die HSG über Abstieg oder Klassenerhalt entscheiden könnte. „Der Verband ist nun am Zug“, wusste Schweitzer, der am ehesten von einer Neuansetzung ausging.