Lale Kuhangel (am Ball) und die HSG patzten erneut. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Die HSG Phoenix muss weiter auf den ersten Punktgewinn in der Landesliga Weser-Ems warten. Der SpVgg Brandlecht-Hestrup unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Monsees am Sonntagabend mit 27:30 (12:13) und kassierte damit die siebte Niederlage im siebten Spiel. Bitter sei das, sagte Monsees. Vor allem, weil sein Team bis in die Schlussphase hinein alle Chancen auf den Sieg besaß.

Elfeinhalb Minuten vor dem Ende markierte Lina Horstmann das 22:22 – viel schien nun für Phoenix zu sprechen. In dieser Phase machte die HSG den besseren Eindruck. Spielerisch glänzte sie nicht, das konnte man von Brandlecht-Hestrup in einem zerfahrenen Spiel aber auch nicht behaupten. „Handballerisch war es nicht schön“, erkannte Monsees. Aber er registrierte ebenfalls: „Immer, wenn wir ruhig gespielt haben, dann haben wir auch unsere Tore gemacht.“ Allerdings gab es einige Phasen, in denen seiner Mannschaft diese Ruhe fehlte. „Dann haben wir zu schnell abgeschlossen“, monierte Monsees zu viele „Fahrkarten“. Diese wurden seiner Sieben in der Schlussphase zum Verhängnis. Auf 27:23 zog Brandlecht-Hestrup davon (54.). Ein kleiner Zwei-Tore-Zwischenspurt brachte auch keine Wende mehr. Ein Stück weit stand sich Phoenix selbst im Weg. „Wir müssen mal wegziehen“, vermisste Monsees eine Serie an Toren. Doch Phoenix landete keine richtigen Wirkungstreffer.

Eine schwierige Phase hatte die HSG im ersten Durchgangs durchstehen müssen. Beide Teams hatten zu Beginn einige Lücken in der Defensive offenbart, Phoenix nutzte das zu einer 7:6-Führung durch Carolin Abeln (10.). Das achte Tor ließ dann allerdings fast sieben Minuten auf sich warten. Doch auch die Gäste bekleckerten sich nicht mit Ruhm, drehten die Partie nur zu einem 7:9 aus Phoenix-Sicht. Die HSG war also weiterhin im Spiel. Insgesamt war sie allerdings sehr abhängig von ihrem Rückraum. Von den Außenpositionen entwickelten die Gastgeberinnen kaum Torgefahr. Umso bitterer wog der Ausfall von Lina Horstmann, die die letzten Minuten verletzt verpasste. Es waren die Momente, die der HSG das Spiel kosteten.