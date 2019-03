Durchsetzungsstark und in den richtigen Momenten zur Stelle: Jaqueline Hanke war mit vier Treffern am Sieg der HSG Phoenix gegen den TSV Bremervörde beteiligt. (Vasil Dinev)

Bassum. Es schien ein entspannter Sonnabend zu werden für die HSG Phoenix in der Handball-Landesliga der Frauen. Doch einfach und unkompliziert – das kann die HSG in dieser Saison nicht. Mit 9:4 führte sie im Kellerduell gegen den TSV Bremervörde, nahm ein 11:7 mit in die Pause und schien zwischenzeitlich beim Stand von 15:12 auf dem besten Weg zum Sieg. Dennoch wurde die Partie zu einem echten Zitterspiel, das die Gastgeberinnen am Ende dank der Treffer von Lina Horstmann, Mareen Kunze und Lale Kuhangel doch noch mit 20:18 für sich entschieden.

„Unheimlich wichtig.“ Dieses Siegel verlieh Co-Trainer Stefan Honscha dem Sieg, durch den Phoenix an den Gästen vorbei auf Rang zehn kletterte. Wie wichtig dieser Erfolg war, zeigt schon die Tabelle, denn bei einer Niederlage wäre der Rückstand auf das rettende Ufer auf sechs Punkte angewachsen. Jetzt sind es zwar immer noch vier Zähler, aber den direkten Abstiegsplatz haben die Gastgeberinnen gegen den Relegationsrang eingetauscht. „Das sieht schon besser aus, aber wir haben noch nichts erreicht“, hatte Honscha trotz des Glücksgefühls über den Erfolg das große Ganze im Blick.

Wenn Phoenix jedoch in den kommenden Partien so auftritt wie in der ersten Hälfte gegen Bremervörde, dann muss der HSG nicht bange sein. „Wir haben es besonders in der Abwehr sehr gut gemacht. Die Mädels haben sehr schön verschoben und genau das umgesetzt, was wir vorher besprochen hatten“, freute sich Honscha, der das Team in Abwesenheit des erkrankten Coaches Christoph Honscha gemeinsam mit Nadine Berger und Mareike Landwehr betreute. Lediglich drei Treffer ließen die Gastgeberinnen in den ersten 20 Minuten zu – auch weil Laura Hoffmann, deren Einsatz lange Zeit offen war, exzellent hielt. Phoenix tat sich offensiv zunächst auch schwer, zeigte sich aber entschlossener als die Gäste, so etwa bei Lina Horstmanns Treffer zum 4:2. Die Torschützin zog beim Tempogegenstoß unbeirrt durch – ein Zeichen des Willens, mit dem die Gastgeberinnen den Relegationsplatz erklimmen wollten (13.).

Nun taute die zuvor torarme Partie etwas auf. Vor allem die HSG, nun angetrieben von Jaqueline Hanke, zeigte sich nun offensiv treffsicherer. Sie war stärker, führte zwischenzeitlich 9:5 (27.), erzwang aber auch das Glück, so etwa bei Amelie Hoffmanns abgefälschtem Wurf zum 11:7-Halbzeitstand. Der fünfte Saisonsieg war so nah, doch keine sieben Minuten nach dem Wiederanpfiff war nach einem 4:0-Lauf der Gäste alles wieder auf Null gestellt. Der TSV spielte nun mit zwei Kreisläuferinnen. „Das kannten wir aus dem Hinspiel, das haben wir auch auf Video analysiert. Aber Bremervörde hat es dieses Mal in der ersten Hälfte gar nicht gespielt. Nach der Pause waren wir kurzzeitig konfus und haben zu früh attackiert“, machte Honscha das entscheidende Problem aus. Er reagierte, nahm eine Auszeit, die sich als positive Zäsur entpuppte: Phoenix war wieder in der Spur und kurz darauf mit 15:12 vorn (43.).

Doch noch gaben sich die mit einem Bus und zahlreichen Fans samt Trommel und Klatschpappen angereisten Gäste nicht geschlagen. Nach ihrer Auszeit schlugen sie zurück, obwohl die HSG nicht schlecht spielte. „Wir hatten in dieser Phase einfach ein paar unglückliche Situationen“, erkannte Honscha. Zunächst glich Bremervörde aus (48.), dann verwarf Amelie Hoffmann im dritten Versuch erstmals einen Siebenmeter. Stattdessen klingelte es auf der anderen Seite: Leefke Brunßen brachte Bremervörde erstmals seit der zweiten Minute in Führung (49.). Die Begegnung wurde endgültig zum Kellerkrimi, in dem dieses Mal die junge Gastgeber-Mannschaft die besseren Nerven bewies.

In den letzten rund sieben Minuten ließ sie keinen Treffer Bremervördes mehr zu. Als Lina Horstmann der 18:18-Ausgleich gelang, waren noch gut drei Minuten zu spielen. Ein Wechsel auf der Rechtsaußenposition war der siegbringende Glücksgriff: Mareen Kunze, zuvor nur per Siebenmeter erfolgreich, kam wieder ins Spiel und traf zum 19:18 (59.). Sie beherzigte den Rat Honschas, den oberen Teil des Tores anzuvisieren. Mehrfach war Phoenix zuvor mit Würfen nach unten gescheitert. Lale Kuhangel machte wenigen Sekunden vor Schluss alles klar für ihr Team, das den Gästen die Siegesfeier verdarb und stattdessen selbst zu Trommelschlägen unter dem eigenen Dach tanzte.

Am Ende nahm Honscha die eigentlich unnötige Spannung mit Humor: „Wir wollen schließlich, dass die Zuschauer wiederkommen“, sagte er schmunzelnd. Wenn diese Spitz-auf-Knopf-Spiele immer zugunsten der HSG ausgehen, dann darf sie sich wohl stets über eine volle Halle freuen.