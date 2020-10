Durchsetzungsstärke braucht die HSG um Alexander Hähnsen. (Braunschädel)

Sein Gefühl? „Gut“, sagt Christoph Schweitzer und fügt schnell hinzu: „Sehr gut sogar.“ Die Vorfreude auf die neue Saison ist dem Trainer des Handball-Landesklassisten HSG Phoenix anzuhören. Genauso wie der Glaube an sein Team, das sich einen Platz in der Landesliga sichern will. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das die Handballspielgemeinschaft allerdings mit jeder Menge Selbstvertrauen angeht. Erster Prüfstein in Bassum wird am Sonnabend Aufsteiger TuS Rotenburg II sein (Anwurf: 17.15 Uhr).

Die Pause war den Phoenix-Handballern lang genug. „Aber wir haben sie auch sinnvoll genutzt“, sagt Schweitzer. Viel gearbeitet hat die HSG im präventiven und im konditionellen Bereich. Dafür war Schweitzers rechte Hand Stefan Honscha verantwortlich, der das Team auch mental eingestimmt hat auf die Qualifikationssaison, in der sich keine Mannschaft allzu viele Ausrutscher erlauben darf. Das Ziel Landesliga habe Honscha fest in den Köpfen seiner Spieler verankert, glaubt Schweitzer.

Ohnehin wird der Weg zum Erfolg nicht nur physisch, sondern auch psychisch entschieden. „Es wird eine sehr ausgeglichene Liga sein. Alle Mannschaften werden dasselbe Ziel haben und schauen, dass sie oben dran bleiben“, ahnt Schweitzer. Für ihn liegt klar auf der Hand: „Keiner will zurück in die Regionsoberliga.“ Und Phoenix erst recht nicht. „Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken. Wir müssen vom ersten Spieltag an hellwach sein und mit dem Selbstvertrauen in jedes Spiel gehen, dass wir jeden Gegner schlagen können.“

Mannschaftlich sei sein Team gefestigt genug, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden, glaubt Schweitzer. „Wir haben einen guten und breit aufgestellten Kader. Jede Position ist bei uns doppelt, teilweise sogar dreifach besetzt“, verfügt die HSG auch auf der Bank über viel Qualität. Phoenix kann und will einen langen Atem beweisen. Das wird auch nötig sein in einer Saison, die laut Plan erst Anfang Juni endet.

Wolff ersetzt Steinmetz

Mit Alexander Steinmetz hat die HSG nur einen einzigen Spieler verloren. Der Rechtsaußen studiert in Oldenburg, auf der Zielgeraden seines Studiums fehlt ihm die Zeit, ständig zwischen der Huntestadt und dem Landkreis Diepholz hin und her zu pendeln. Also hat er sich vor Ort einen Verein gesucht. Diesen Abgang soll Lennardt Wolff kompensieren. Er rückt aus der zweiten Mannschaft auf, die im Vorjahr in der Regionsoberliga aktiv war, und hat bei seinem neuen Trainer Eindruck hinterlassen. „Er macht das klasse bis jetzt. Man kann ihm dabei zusehen, wie er mit seinen Aufgaben und seinen Mitspielern wächst.“ Außerdem neu dabei: Kevin Kuhnigk, der in der vergangenen Saison bereits mittrainierte und eine wertvolle Alternative zu Gerrit Nordmeier am Kreis sein wird. Aus der eigenen Jugend rücken zudem Krystian Stachnik und Philipp Bußmann auf. Stachnik zählt noch zum älteren A-Jugendjahrgang, genießt aber wie Bußmann Schweitzers Vertrauen.

In den Vorbereitungsspielen besiegte Phoenix unter anderem den TV Oyten II und die HSG Stuhr. Gegen Rotenburg aber wird es nun richtig ernst. Gegen den Aufsteiger mag die HSG auf dem Papier Favorit sein, allerdings ist sie auch gewarnt: Zum einen weil womöglich der eine oder andere Spieler aus dem Oberliga-Aufgebot des TuS mit dabei ist, zum anderen weil sich beide Mannschaften noch aus gemeinsamen Regionsoberliga-Zeiten kennen: In der Saison 2018/19 sicherte sich Phoenix nur ganz knapp vor den Wümmehandballern den Titel, den direkten Vergleich verloren sie sogar. Die HSG ist also gewarnt. Sie darf den Auftakt nicht auf die leichte Schulter nehmen – wegen der hohen Ansprüche an sich selbst erst recht nicht. „Von einem guten Start hängt viel ab“, glaubt Schweitzer. Umso mehr setzt er darauf, dass seine Sieben von Beginn an zeigt, wer Herr in eigener Halle ist.