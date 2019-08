An seine Bestleistung angeknüpft: Lasse Pixberg vom LC Hansa Stuhr überwand beim Hochsprung 1,80 Meter. (Ralf Görlitz)

Ulm. Insgesamt 18 Monate lang setzte eine Verletzung Lasse Pixberg außer Gefecht. Erst seit Ende April kann der Leichtathlet des LC Hansa Stuhr wieder mit vollen Kräften trainieren. Gerade deswegen ist seine Performance bei den Deutschen Meisterschaften in Ulm noch höher einzuschätzen. Im Zehnkampf der U18 landete der Schützling von Berthold Buchwald auf einem ordentlichen sechsten Platz.

Der Zehnkampf gilt als Krone der Leichtathletik – das wurde am zurückliegenden Wochenende in Baden-Württemberg wieder bestätigt. So kämpften sich die 14 Athleten am Sonnabend durch ihre fünf Disziplinen. Am Abend seien alle durch die Bank weg total platt gewesen, berichtet Buchwald. Dennoch konnte Pixberg zufrieden auf seine Leistung zurückblicken. Der Wettkampf begann für den 17-Jährigen mit zwei Fehlstarts über die 100 Meter, weil die Pistole versagte. Im dritten Versuch stellte Pixberg mit 11,62 Sekunden dann die drittbeste Zeit aller Athleten. „Aber da war noch mehr drin“, fand Buchwald das Haar in der Suppe.

Im folgenden Weitsprung dann der erste kleine Dämpfer – nur 6,03 Meter. Pixbergs Stimmung sank langsam in den Keller. Nach dem Kugelstoßen wanderten die Mundwinkel dann wieder langsam nach oben. Durch „befriedigende 13,70 Meter“, so Buchwald, rückte sein Schützling auf den fünften Rang vor. Weil er im Hochsprung auch noch mit 1,80 Metern an seine Bestleistung anknüpfte, wurde daraus sogar Platz vier.

Ein persönlicher Rekord gelang dem Jungspund des LC Hansa Stuhr dann doch noch. In 52,38 Sekunden überwand Pixberg die 400 Meter, schneller war er zuvor nie gewesen. Ein extremer Kraftakt nach rund siebenstündigem Wettkampf. Der erste Tag brachte 3366 Punkte ein, Bestleistung für den Stuhrer.

Munter weiter ging es auch am Sonntag. Die Temperaturen stiegen bis auf 30 Grad an, erneut mussten die 14 Athleten bis an ihre absoluten Grenzen gehen. Pixberg war sofort wieder drin im Wettkampf-Modus. Seinen Lauf über die 110 Meter Hürden gewann er in 15,05 Sekunden. In der Folge standen seine etwas schwächeren Disziplinen auf dem Programm. „Er enttäuschte nicht, die Konkurrenz rückte aber näher“, berichtet Buchwald von dem engen Wettkampf. 36,06 Meter im Diskuswurf, 3,50 Meter im Stabhochsprung und 44,15 Meter im Speerwurf – vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf rutschte Pixberg auf Platz sechs ab.

Doch der 17-Jährige mobilisierte noch einmal seine letzten Kräfte. Völlig erschöpft taumelten die 14 Athleten ins Ziel, bei Pixberg blieb die Uhr bei 4:58,92 Minuten stehen. Erleichterung! Denn der sechste Platz war mit 6336 Punkten gesichert. Buchwald zeigte sich stolz: „Nur der Ehrgeiz zusammen mit dem Willen ermöglichten diesen Erfolg.“