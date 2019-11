Eike Trümpler (Braunschädel)

„Am Ende müssen wir mit dem einen Punkt glücklich sein“, meint Stephan Voigts, Teamsprecher des Barrier TC II. Er und seine Mannen hatten in der Tennis-Landesliga Herren 30 im Spitzenspiel gegen den TC Falkenberg ein 3:3 erreicht. Und das obwohl man nach den Einzelduellen bereits mit 1:3 hinten gelegen hatte.

Der TC Falkenberg reiste in Bestbesetzung nach Barrien an. Dementsprechend eintönig verliefen auch die Einzelpaarungen. Lediglich im ersten Spiel konnte sich Volker Zorn mit 6:2 und 7:6 gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Doch schnell stellten die Gäste den Ausgleich her. Florian Zeichner hatte beim 3:6 und 4:6 gegen seinen Gegner nicht den Hauch einer Chance. Anders dann Voigts. Der Teamsprecher gewann zunächst mit 6:4, schenkte in Folge den zweiten Satz her, sodass der Matchtiebreak entscheiden musste. Diesen verlor Voigts deutlich mit 4:10. „Ich kann mir aber nichts vorwerfen“, gab Voigts zu. Eike-Carsten Trümpler ging im letzten Einzel dann mit einem doppelten 1:6 unter. Doch der Barrier TC II raufte sich zusammen, bot dem doppelstarken TC Falkenberg ordentlich Paroli. Zunächst stellten Voigts und Zorn mit ihrem Sieg im Matchtiebreak den Anschluss her. Und im entscheidenden Doppel hatten dann Zeichner und Erik Trümpler, der extra für das Spiel noch angereist war, klar mit 6:1 sowie 6:1 die Nase vorn. Noch hat die Zweitvertretung die Chance, am letzten Spieltag auf Platz eins zu springen.

Die Ergebnisse: Volker Zorn - Janos Kereszti 6:2, 7:6; Florian Zeichner - Thorben Kolk 3:6, 4:6; Stephan Voigts - Marco Ehrich 6:4, 4:6, 4:10; Eike Trümpler - Zeki Celikkilic 1:6, 1:6; Zorn/Voigts - Kereszti/Ehrich 6:2, 3:6, 10:7; Zeichner/Erik Trümpler - Kolk/Celikkilic 6:3, 6:1